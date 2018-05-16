В трех районах Киева отключат воду для промывки сетей

Сегодня, 04:44

Работы будут проводиться в ночь на 17 мая

 

В Киеве пройдет плановая профилактическая промывка сетей
В Киеве пройдет плановая профилактическая промывка сетей. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве будет проходить плановая профилактическая промывка сетей в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

В Голосеевском районе в зону работ попадут сети на просп. Голосеевском, ул. Героев Обороны, ул. Родимцева, ул. Потехина, ул. Метрологической, ул. Заболотного. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь на 17 мая, а именно: с 24:00 до 05:00. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды №2 на насосной водопроводной станции "Голосеевская".

В Дарницком районе в зону работ попадут сети на ул. Оросительной, ул. Бориспольской, ул. Горбунова, ул. Ремонтной, ул. Светлой, ул. Коллекторной, ул. Ташкентской, ул. Автопарковой, поселка ЖБК-1, поселка Рембаза, ж/м Новая Дарница. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь на 17 мая, а именно: с 24:00 до 06:00. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды №1 на насосной водопроводной станции "Коллекторная".

В Шевченковском районе в зону работ попадут сети на ул. Щербаковского, ул. Турчина, ул. Безручко, ул. Якуша Курчака, ул. Рожинскоий, ул. Дудника, ул. Параджанова, ул. Салютной, пер. Всеволода Петрова, ул. Эстонской, ул. Муромской, ул. Ставропольской, ул. Туполева, ул. Краснодарской, ул. Кирпоноса, ул. Саратовской, ул. Невской, ул. Александровской, ул. Марка Безручко (Бабушкина), ул. Каминова, ул. Магистральной, ул. Солнечной, ул. Стеценко, ул. Толбухина, ул. Уссурийской, ул. Цулукидзе, ул. Черняховского, ул. Гончара. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь на 17 мая, а именно: с 21:00 до 03:00. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды №1 на насосной водопроводной станции "Сырецкая".

Профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение времени выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

Напомним, в Киеве могут существенно вырасти расценки на холодную воду: объявление о планах изменить тариф на водоснабжение и водоотвод появилось на сайте "Киевводоканала".

Кроме того, в Киеве могут на треть повысить тарифы за вывоз мусора. КП "Киевкомунсервис" подало на утверждение в КГГА свои расчеты.
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Источник:

"Сегодня"

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