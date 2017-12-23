В Украине отметили День энергетика: в "Киевэнерго" показали работу изнутри

Сегодня, 03:19

Сюда, в районную диспетчерскую столицы поступают вызовы об отключениях, самый пик с 18-ти часов


Украинцы пережили самую длинную ночь года. Теперь продолжительность светового дня будет постепенно увеличиваться. Символично, что именно 22-го декабря свой профессиональный праздник отмечают те, кто дарит свет и тепло – энергетики.

Зимний световой день короток – около 8 часов. Люди выходят из дому и возвращаются затемно. Включают обогреватели. Нагрузка на электросети колоссальная. Выдержит ли электрика? Обычно не вытягивает, говорят энергетики. Сюда, в районную диспетчерскую столицы поступают вызовы об отключениях. Самый пик с 18-ти часов.

На этих огромных экранах электросети Голосеевского района Киева. Приняв вызов, специалисты прогнозируют возможные причины перебоев

В считанные минуты электромонтеры выезжают ликвидировать аварию. Стараются прибыть на место назначения как можно скорее, но не всегда позволяет трафик

Лимит времени на ремонт электросетей, в зависимости от сложности, максимум 2 часа. Это железное правило компании "Киевэнерго".

У самих электромонтеров праздники, как правило, проходят в работе. Даже профессиональный День энергетика – обычный трудовой.

Работа без праздников и часто без выходных, но любимая, говорят энергетики. И самой большой наградой себе считают "спасибо!" от тех, кому вернули свет и тепло.
энергетика, Киев, Киевэнерго
Источник:

"Сегодня"

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