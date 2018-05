ФОТОФАКТ. Вандалы залили фонтан в Киеве моющим средством

В Киеве вандалы вылили моющее средство в фонтан на улице Сагайдачного. Об этом сообщили в КП СЗН Подольского района. Из-за ЧП в понедельник фонтан не работал.

Фото: КП СЗН Подольского района

"Любимое дело вандалов – налить моющих средств в фонтан. Однако мы вынуждены после такого фонтан выключать, промывать и только потом снова запускать", – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2017 года вандалы добавили краситель в воду фонтана на Сагайдачного, из-за чего она приобрела зеленый цвет.

Ранее в одном из небольших фонтанов на Майдане Незалежности вода внезапно стала ярко-зеленого цвета. Также подобный случай произошел возле театра им. Франко.

Как мы сообщали ранее, в Киеве во вторник, 1 мая, начался сезон работы фонтанов. Музыкальный репертуар столичных фонтанов значительно расширился. В частности, киевляне и гости столицы смогут услышать следующие композиции: Джамала, Бумбокс – Злива, Океан Ельзи – Майже весна, Elvis Presley – A Little Less Conversation, Джамала – 1944, Pianoboy – Кохання, The Hardkiss – Журавлі, Queen – I want to break free, Shirley Bassey – History Repeating и другие.

В прошлом году была проведена реконструкция фонтанного комплекса, который состоит из одного "Большого" и шести "Малых" фонтанов. До этого времени комплекс не функционировал почти три года.

Столичные фонтаны, расположенные в центральной части города, будут работать с 1 мая до 30 сентября.