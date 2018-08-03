"Захватчики тротуаров": как в Киеве бороться с летними площадками, которые мешают пройти

На территории Киева возле заведений размещено 1148 летних площадок, но только 515 из них законные

В столице летом возле ресторанов и кафе появилось огромное количество летних площадок. Но на многих улицах, особенно в центре, они почти полностью перекрывают тротуары, жалуются киевляне.

"Как проверить законность такой площадки и сколько места должно оставаться на тротуаре для прохода пешеходов?" — спрашивает Зоя Ирванец.

В КГГА "Сегодня" сообщили: правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не меньше 50% от ширины тротуара и не менее 1,8 метра.

"Если ширина тротуара шесть метров, то для пешехода должно остаться три. Кроме того, летние площадки не должны захватывать зону перекрестков или располагаться возле выходов из метро. Сегодня на территории Киева возле заведений размещено 1148 летних площадок, но только 515 из них законные. Остальные размещены без разрешительной документации. С нарушителями разбираются инспектора по благоустройству вместе с полицией", – сообщил Тарас Панчий, замдиректора Департамента благоустройства КГГА.

Также законность размещения любого объекта в столице люди могут проверить на сайте Градостроительного кадастра, введя его точный адрес. А жаловаться можно на горячую линию 15-51.

Ранее мы сообщали, что коммунальщики будут демонтировать летние площадки кафе, на которые нет разрешительных документов.

Вопрос незаконных летних площадок поднимается в Киеве уже не первый год.

Напомним, ранее мы писали о том, как повлиять на владельцев ресторана, которые установили летнюю площадку на всю ширину тротуара.