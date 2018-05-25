Завышенные тарифы на коммуналку и угрозы: киевляне стали заложниками коммунальщиков

Заложники коммунальщиков. Люди купили квартиры в новостройке, где уже было создано ОСМД. Но вместо комфорта получили завышенные коммунальные тарифы и угрозы. А одной из активных жительниц на днях кто-то сжег автомобиль.

Это все, что осталось от машины Оксаны Пархоменко. Машина вспыхнула среди бела дня на парковке рядом с работой. Женщина уверена: так отомстили за ее выступления против ОСМД.

"Тряпка с горючей жидкостью. Подозрение, что это на фоне конфликтов с ОСМД, что это сделали люди, которые создали фиктивное ОСМД и хотят, чтоб мы не отменили это ОСМД", – говорит Оксана Пархоменко, жительница Киева.

Оксана и ее соседи два года назад приобрели квартиры в новостройке. Но чтобы получить ключи и документы, застройщик выдвинул условия.

"Мы не могли выбрать эксплуатирующую организацию, которую мы хотели, мы не могли создать ОСМД, это все сделали за нас, без нас, по поддельным подписям", – говорит Оксана Пархоменко.

За все это время жители не видели ни главы, ни членов правления ОСМД. А на учредительных документах обнаружили якобы свои подписи, которых не ставили. Когда же начали протестовать, получили угрозы.

"Опубликовали личные данные жильцов. Если вы не хотите, чтоб у вас отключили все возможное, то пойдите и разберитесь с этим людьми", – говорит Оксана Пархоменко.

К тому же ОСМД наняли компанию-подрядчика, которая установила тарифы, возмутившие жителей.

"Что касается парковки, так называемого пропускного режима, у нас в договоре с ЖЭКом нет такой услуги. Нужно платить десять гривен за то, что машина ночует у вас на территории за ночь", – говорит Сергей Дидун, житель дома.

Кто не платит – тем выключают воду. За объяснениями идем в ЖЭК, руководителя нет. Заместитель с обвинениями не согласен.

"Девяносто процентов довольны, а десять недовольны", – говорит Вадим, заместитель директора эксплуатирующей компании.

А вот пункта об обязанности жителей платить за парковку в документах господин Вадим не нашел.

У жителей лопнуло терпение. Они обратились в суд. Просят прекратить деятельность ОСМД и ЖЭКа. И говорят: волнуются за свою жизнь.

Ранее мы писали, что жители столичной многоэтажки восстали против своего председателя ОСМД. Люди жалуются, что за шесть лет женщина ни разу к ним не прислушивалась.

Напомним, после "ликвидации" ЖЭКи продолжают обслуживание домов. В то же время у украинцев есть возможность поменять ЖЭК на другую управляющую компанию. Механизм прописан в законе "О жилищно-коммунальных услугах".