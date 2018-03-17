32-летняя украинка бегает голая по снегу и окунается в Днепр, чтобы сохранить молодость: фото

Сегодня, 06:49

Температура одной из самых холодных рек в Европе регулярно падает до -9 градусов, но украинку это нисколько не смущает.


Фото: Дэвид Тенсинский, Dailymail

Фото: Дэвид Тенсинский, Dailymail

Фото: Дэвид Тенсинский, Dailymail

Фото: Дэвид Тенсинский, Dailymail

Фото: Дэвид Тенсинский, Dailymail

Фото: Дэвид Тенсинский, Dailymail

32-летняя Инна Владимирская каждое воскресенье купается в Днепре после бега по заснеженным берегам реки. Делает она это зимой и без одежды. Температура одной из самых холодных рек в Европе регулярно падает до -9 градусов, но украинку это нисколько не смущает.

Чешский фотограф Дэвид Тенсинский сделал фотосессию с Инной, их разместил Dailymail. Он услышал о ее "сумасшедшем" обряде от местных жителей, которые видели, как она окунается в холодную воду.

Искательница острых ощущений утверждает, что проводит причудливый ритуал на протяжении девяти лет, потому что считает, что холод помогает оставаться молодой и здоровой. Муж полностью поддерживает ее и часто плавает вместе с ней. Инна рассказала, чем полезно купание в холодной воде и что нужно делать, чтобы избежать переохлаждения.

"Каждую неделю я бегаю по снегу, а затем окунаюсь в воду. Погружение в холодную воду разгоняет кровь, она активно циркулирует по организму, что помогает сжигать жир и поддерживать мышечный тонус. Еще это уменьшает боль в мышцах и суставах и омолаживает кожу благодаря усиленному притоку кислорода. Моржи выглядят значительно моложе своего возраста из-за того, что проводят много времени в холодной воде. Если постараться, каждый человек может добиться того же результата. Я осторожна, слежу, чтобы не пересидеть в холодной воде, а когда выхожу из нее, сразу же обтираюсь полотенцем и греюсь в тёплой машине", – рассказывает Инна Владимирская.

Ранее мы писали, что знаменитая украинская певица Руслана решила необычным способом проводить зиму, опубликовав серию снимков, на которых она в купальнике и босиком позирует на снегу.

Также напомним, что Бронзовая призерка Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике украинка Анна Ризатдинова вышла на мороз в шикарном купальнике.
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Источник:

REP

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