9 мая в Киеве: жители столицы поделились семейными историями о войне

В Киеве отметили День Победы. Корреспонденты сайта "Сегодня" пообщались с жителями столицы, которые поделились историями той войны и воспоминаниями о своих родных.

Владимир и его спутница

"Это – Подольская Ольга Николаевна. Здесь она на службе в войске польском, в польской форме военной, а это уже в рядах советской армии. Она вернулась, до ноября 45-го воевала. 18 лет стукнуло – и добровольцем, после Мелитопольского медицинского училища, в 38-м закончила и в 41-м пошла в войско польское. Старшина медицинской службы.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

Нужно не забывать своих стариков, ветеранов. Я считаю: если забыть ветеранов войны – даже сейчас идут боевые действия – со временем, возможно, и их могут забыть, теперешних воинов.

По крайней мере, этот праздник никому не мешает. Все должно быть в гармонии, люди не должны по этому поводу ссориться. Самое главное – чтобы этот праздник не рассоединял.

Фото: Анастасия Лесык, сайт "Сегодня"

Есть два момента: не забывать своих родных. Ведь когда забываешь, какой ценой и что предотвратили наши родные – оно может вернуться. Просто чтобы люди не забывали, что тогда было, и что люди перенесли, и что могло быть, если бы победила вторая сторона. Нас бы не было – это точно, и кто бы жил на нашей земле – неизвестно. Не было бы независимой Украины…".

Киевлянка, 84 года

Фото: Анастасия Лесык, сайт "Сегодня"

"Я начала свою войну в шесть лет, закончила в десять. Я была такой девчонкой, пела. И до сих пор пою, но уже голос не тот. Нас возили на отправление эшелонов на фронт. Конечно, на боевые действия, когда стреляют, нас не брали. Мне дали медаль, она очень редкая. Мы не думали, что нам такое дадут – ну, может блокнот какой-то. А так – вооруженные силы СССР… получается, что мы тоже воевали.

У меня тетка пустила под откос 22 эшелона. Маленькая хрупкая женщина, учительница младших классов".

Лидия Валентиновна Коваленко

Фото: Анастасия Лесык, сайт "Сегодня"

"Это в Чехословакии фотографировались отец и его друзья его боевые, победу уже получили и возвращаются из Берлина. Отец мой – Заец Валентин Демидович, а этих не знаю. Где-то на фотографии были написаны все их фамилии, но я не знаю, где эта фотография. Я бы хотела разыскать этих людей, может, кто-то остался… ну, тут есть молодой, может, он еще живой. Я только одну фамилию запомнила – Абдулаев. А кто это из них – не знаю. Это в Праге они фотографировались.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

А вот эта фотография – еще до войны. Служил, видимо. Тут отец первый, это его друзья, которые не успели войти (в кадр – ред.) и стали с отцом отдельно, видно, он был уважаемый друзьями. Я по погонам уже высматривала. Царство им небесное, пусть с Богом покоятся эти воины, они заслужили. Такие дороги пройти до Берлина и вернуться, бои какие сошлись. Тут чуть-чуть пройти и ноги болят, а как они воевали?

Отец служил в дальнобойных орудиях. И была великая победа, когда немцы их взяли в окружение, а орудия были расставлены в четырех местах. И когда отступали воины, – приказ был, потому что они уже окружены были, – отец остался сам воевать с этих орудий. И бегал то в одну сторону, то в другую. И так еще долго шел бой, пока он выбивал боеприпасы. И выбил, немцы отступили! Он догнал командира и всех воинов, и сказал – забирайте орудия и боеприпасы, и будем дальше идти. И так дошли до Берлина. Ну, может куда-то еще заходили с боями, я ж не знаю. Я только слышала разговор отца, который после войны маме рассказывал, а мне было тогда два годика и 11 месяцев. И я вот это все помню, все до слова!

Он награду получил за тот бой, что все отступили, а он остался воевать, не послушал командира. За счет чего он остался – он быстро ходил и говорит, я их догоню, выбью эти боеприпасы, не оставлю немцам.

Еще он рассказывал, как они переходили какую-то сельскую местность, из партизан вышли, и попали на озеро, где мельница стоит, и там снайпер был. Он всех стрелял, не могли они пройти дальше. Воины прятались в озере с "дудочками", сидели в воде. Но снайпер, когда видел, что "дудочка" где-то шевельнулась – он стрелял в этого человека в воде. Отец тоже там сидел в камышах. Двое суток просидел. Какое это время года было – я не знаю. Но дальше, говорил, уже не мог сидеть, устал. Думал – ну все, я уже встану, пусть стреляет. А тут вдруг воины обнаружили, где стоит этот снайпер на мельнице, и убрали его. К этому времени отец уцелел, а если бы поднялся – погиб бы на том озере. А так пошли дальше воевать и вернулись из Берлина, и я встретила папу.

А у нас в хате в сельской местности были люди, которые переходили из одного села спасаться в другое. К нам поселили бабушку. И она говорила (маме – Ред.): я буду молиться Богу за твоего мужа и за своего сына, чтобы вернулись с войны, и пуля их не взяла. Так и ее сын вернулся, и мой отец, невредимые. Вот какие молитвы были, она даже ночью вставала. Отец только показывал на руке, как пуля соскользнула. И работал потом на сахарном заводе электромонтером".

Напомним, несмотря на в целом спокойную обстановку 9 мая в Киеве, день не обошелся без ряда инцидентов. Так, например, в районе парка Славы утром правоохранители задержали человека с ружьем.