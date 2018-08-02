А был ли Banksy: история с фэйковым граффити от известного художника в Киеве

Сегодня, 19:01

В авторстве граффити признались сотрудники рекламного агентства

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Киев на днях всколыхнула громкая история: после выступления в городе британской группы Massive Attack на стене возле заправочной станции на Подоле появилось лаконичное черно-белое граффити. Рисунок, на котором был изображен двуглавый стервятник с "пистолетами" от бензоколонок вместо голов, облетел соцсети и даже засветился в зарубежной прессе.

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Фото со страницы Stanislav Lutskovych

Неподалеку на основании колонки изобразили маленькую мышку под зонтиком.

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Фото со страницы Stanislav Lutskovych

Секрет информационного бума вокруг граффити со стервятником прост: под ней есть подпись Banksy, всемирно известного художника, настоящее имя которого остается тайной. Стоимость его работ на аукционах порой превышает сотню тысяч долларов США.

Позже в Киеве появилась еще одна якобы работа Бэнкси – правда, в другом месте и уже без автографа.

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В этих граффити усмотрели социальную тематику, свойственную Бэнкси, и множество совпадений, которые могли бы свидетельствовать о его авторстве. Так, многие работы художника появлялись в тех местах, где в это же время выступали Massive Attack – существует даже версия, что музыкант этой группы, Роберт Дель Ная и является таинственным Бэнкси. К тому же, склад, на котором хранилась часть аппаратуры группы, привезенной для выступления в Киеве, расположен неподалеку.

Скептики же были непоколебимы: в последних работах Бэнкси, кроме основного черного, использует в деталях дополнительный цвет; к тому же, для создания рисунка понадобилось бы больше времени, чем музыканты британской группы находились в Киеве. Киевские журналисты обратились на сайт художника, где им опровергли его причастность к рисунку в Киеве. Так что появление граффити – явно рекламный ход. И они оказались правы.

Сначала об авторстве "большой мистификации" заявили некоторые из уличных художников. Позже – одно из рекламных агентств, намекнув о причастности к рисунку на Жилянской.

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"Почти Бэнкси" за работой на Жилянской. Фото: bit.ua

Однако, возмутившись попыткам "сыграть на хайпе" со стороны "непричастных", создатели рисунка в четверг вышли из тени, опубликовав фотографии процесса создания граффити на Подоле.

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Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

"Это один из лучших кейсов о вирусном маркетинге в этом году, событие, которое уже неделю у всех на устах, событие которое заставило даже заядлых скептиков засомневаться, а некоторые даже пытались присвоить себе авторство. Но правда такова! Это хорошо срежиссированная PR акция, где наша студия выступила как организатор и исполнитель, а я как автор идеи и рисунка", – сообщил на своей странице Dmitri Stepanenko, арт-директор одной из креативных студий столицы.

Сотрудники креативной студии также разругали чужие попытки присвоить их творчество.

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Некоторые не стесняются в выражениях, однако признаются, что заявить об авторстве ранее не могли – "не разрешало начальство".

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При этом ничего зазорного в том, что сами пытались выдать свою работу за творчество всемирно известного художника, не видят. А возможные судебные иски за использование чужого логотипа воспринимают, как дополнительный пиар.

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А вот как теперь рекламщики поделят идею "закосить под Бенкси" – пока неизвестно.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные рабочие испортили мурал со стрижом, размещенный на стене 16-этажного дома по улице Булаховского, 40.

Тем временем, на улице Круглоуниверситетской, 7 появился мурал с книгой и мудрой совой. Рисунок создал известный киевский художник Виталий Гидеван. Как рассказал "Сегодня" художник, над работой он трудился пять дней, использовав более 35 баллончиков краски.
Киев, реклама, художник, граффити, творчество, бэнкси, Massive Attack
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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