А был ли Banksy: история с фэйковым граффити от известного художника в Киеве

Киев на днях всколыхнула громкая история: после выступления в городе британской группы Massive Attack на стене возле заправочной станции на Подоле появилось лаконичное черно-белое граффити. Рисунок, на котором был изображен двуглавый стервятник с "пистолетами" от бензоколонок вместо голов, облетел соцсети и даже засветился в зарубежной прессе.

Фото со страницы Stanislav Lutskovych

Неподалеку на основании колонки изобразили маленькую мышку под зонтиком.

Фото со страницы Stanislav Lutskovych

Секрет информационного бума вокруг граффити со стервятником прост: под ней есть подпись Banksy, всемирно известного художника, настоящее имя которого остается тайной. Стоимость его работ на аукционах порой превышает сотню тысяч долларов США.

Позже в Киеве появилась еще одна якобы работа Бэнкси – правда, в другом месте и уже без автографа.

В этих граффити усмотрели социальную тематику, свойственную Бэнкси, и множество совпадений, которые могли бы свидетельствовать о его авторстве. Так, многие работы художника появлялись в тех местах, где в это же время выступали Massive Attack – существует даже версия, что музыкант этой группы, Роберт Дель Ная и является таинственным Бэнкси. К тому же, склад, на котором хранилась часть аппаратуры группы, привезенной для выступления в Киеве, расположен неподалеку.

Скептики же были непоколебимы: в последних работах Бэнкси, кроме основного черного, использует в деталях дополнительный цвет; к тому же, для создания рисунка понадобилось бы больше времени, чем музыканты британской группы находились в Киеве. Киевские журналисты обратились на сайт художника, где им опровергли его причастность к рисунку в Киеве. Так что появление граффити – явно рекламный ход. И они оказались правы.

Сначала об авторстве "большой мистификации" заявили некоторые из уличных художников. Позже – одно из рекламных агентств, намекнув о причастности к рисунку на Жилянской.

"Почти Бэнкси" за работой на Жилянской. Фото: bit.ua

Однако, возмутившись попыткам "сыграть на хайпе" со стороны "непричастных", создатели рисунка в четверг вышли из тени, опубликовав фотографии процесса создания граффити на Подоле.















Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

"Это один из лучших кейсов о вирусном маркетинге в этом году, событие, которое уже неделю у всех на устах, событие которое заставило даже заядлых скептиков засомневаться, а некоторые даже пытались присвоить себе авторство. Но правда такова! Это хорошо срежиссированная PR акция, где наша студия выступила как организатор и исполнитель, а я как автор идеи и рисунка", – сообщил на своей странице Dmitri Stepanenko, арт-директор одной из креативных студий столицы.

Сотрудники креативной студии также разругали чужие попытки присвоить их творчество.

Некоторые не стесняются в выражениях, однако признаются, что заявить об авторстве ранее не могли – "не разрешало начальство".

При этом ничего зазорного в том, что сами пытались выдать свою работу за творчество всемирно известного художника, не видят. А возможные судебные иски за использование чужого логотипа воспринимают, как дополнительный пиар.

А вот как теперь рекламщики поделят идею "закосить под Бенкси" – пока неизвестно.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные рабочие испортили мурал со стрижом, размещенный на стене 16-этажного дома по улице Булаховского, 40.

Тем временем, на улице Круглоуниверситетской, 7 появился мурал с книгой и мудрой совой. Рисунок создал известный киевский художник Виталий Гидеван. Как рассказал "Сегодня" художник, над работой он трудился пять дней, использовав более 35 баллончиков краски.