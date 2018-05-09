Аномальная жара: в Киеве зафиксировали приход метеорологического лета

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили об окончании метеорологической весны в столице.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднесуточная температура воздуха с 29 апреля превышает + 15,0 ° С, что знаменует начало метеорологического лета. Метеорологическая весна, которая началась 24 марта длилась всего 36 дней. Она почти на месяц была короче климатической нормы", – сообщают в ЦГО.

Здесь говорят, что нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 16 дней раньше среднестатистических показателей. Но это не рекорд. В 1996 году лето начало 22 апреля – это самый ранний срок за 137 лет наблюдений.

Как сообщала "Сегодня", с начала мая в Киеве зафиксировали несколько температурных рекордов. В некоторые дни столбик термометра превышал днем отметку +30 °С.

Напомним, 15 апреля в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха. Столбик термометра после полудня поднялся до отметки +24,2°С. Это на 0,1°С выше предыдущего исторического значения для этого дня 1972 года.

11 апреля в Киеве был зафиксирован первый "жаркий" температурный рекорд весны: столбик термометра поднялся до отметки +24,4°С. А прошедший март побил в этом году холодный рекорд века.