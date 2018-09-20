Антициклон принес Киеву солнечную и теплую погоду

В четверг, 20 сентября, в Украину пришел антициклон, который принес солнце, ночные туманы и комфортную температуру воздуха +23…+28 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в Киеве сегодня будет солнечно, днем температура составит +26 градусов. Вечером в столице ожидается до +18 °С.

Однако синоптик напомнила, что осталось не так много времени до похолодания. Уже в воскресенье, 23 сентября, атмосферный фронт с северо-запада Европы принесет резкое изменение погоды.

Напомним, в столице в воскресенье пройдут дожди, усилится ветер, станет существенно холоднее. Резкая смена погоды принесет и вероятное ухудшение самочувствия, головные боли, проблемы с артериальным давлением и обострение сезонных недугов, а также сонливость и апатию.

Вместе с тем, народные синоптики говорят о том, что будет два "бабьих лета". Тепло вернется на территорию страны еще в сентябре, а потом и в начале октября с наступлением бабьего лета.