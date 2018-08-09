ФОТОФАКТ. Арбузный месяц в Киевском зоопарке: как питомцы реагируют на лакомство

Сотрудники Киевского зоопарка решили разнообразить рацион питомцев и устроили для них арбузный месяц, который продлится до конца августа. Все это время животные зоопарка будут получать вкусные ягоды, а посетители смогут наблюдать, как животные их поедают.

Например, слон Хорас мелкие арбузы жует целиком, а большие разбивает ногой и ест по частям, так же поступает и бегемотиха Лили, а шотландские коровы даже бодаются, пытаясь поделить сладость.

"Весь август мы будем кормить животных арбузами, выдавая в день по 100 кг сладкой ягоды. Бахчевые предоставили нам друзья зоопарка. Кормить будем всех: копытных, приматов, сладкую мякоть сможет попробовать даже гиена, а тиграм будем давать их для развлечения. Арбузы полезны для пищеварения животных и обогащения витаминами. К тому же ягоды сейчас дешевле, чем морковка", — рассказали "Сегодня" в Киевском зоопарке.

Кстати, посетители смогут увидеть кормление животных арбузами и сделать яркие фото. Лучше всего приходить для этого в зоопарк с 10 часов утра. После завершения арбузного месяца, в сентябре, в зоопарке начнется сезон тыквы.

Напомним, в Киевском зоопарке в разгаре первая очередь масштабной реконструкции. Рабочие уже практически возвели на территории амфитеатр для проведения различных мероприятий и обустроили три озера рядом с центральным входом. Запустить их в работу обещают в начале осени.

Реконструкция зоопарка стартовала еще в прошлом году. Работы рассчитаны на шесть этапов, их ориентировочная стоимость — около 1,7 млрд грн. На месте старого приматника и недостроенного корпуса, которые начали демонтировать еще осенью, ведется строительство нового входа в зоопарк.

После реконструкции центральный вход переедет на угол проспекта Победы и ул. Зоологической. Там обустроят кассы и установят большую скульптуру жирафа. Рядом появится здание, где разместятся кафе, сувенирный магазин, туалеты, а в подвальной части — огромный аквариум. Сейчас тут ведутся бетонно-арматурные работы.