Атака на киоски с прессой: киевляне с полицией "отвоевали" у коммунальщиков ларек на улице Бальзака

Сегодня, 13:36

Киоск работает на этом месте уже 26 лет и имеет все разрешительные документы

Полиция остановила снос. Фото: facebook.com
Полиция остановила снос. Фото: facebook.com

Столичные чиновники продолжают войну с газетными киосками агентства "Союзпечать". Утром 6 сентября сотрудники КП "Киевблагоустройство" приехали демонтировать киоск с прессой, который расположен на территории рынка на Троещине (ул. Бальзака, 95).

Работники не предоставили никаких документов киоскеру, сорвали с киоска баннер, отключили от света и подогнали кран, чтобы вывозить киоск.

"Мы приехали на место со всеми разрешительными документами, в том числе предоставили договор с рынком. Этот киоск стоит там уже 26 лет! На место была вызвана полиция, которая и остановила демонтаж. Рабочие уехали вместе с краном", — сообщили нам в агентстве.

Кстати, на защиту киоска стали и покупатели газет: люди заявили, что это последний газетный киоск в их микрорайоне и их лишают права покупать и читать газеты. К вечеру стало известно, что "Союзпечать" получила еще 10 предписаний на демонтаж.

Как сообщалось, прошло два месяца с начала громкого скандала, когда городские власти решили демонтировать десять киосков агентства "Союзпечать" якобы из-за того, что в них продают "несанкционированные товары".

Напомним, по решению городской комиссии по вопросам размещения временных сооружений торгового, бытового и социально-культурного назначения, сотрудники КП "Киевблагоустройство" уже демонтировали два киоска по продаже прессы на ул. Шота Руставели, 23, и на проспекте Победы, 57. Та же комиссия решила снести 8 киосков прессы в разных районах города.

В "Союзпечати" возмущены и называют это войной против свободы слова и доступа к информации в угоду желанию заработать — заменить продажу прессы торговлей сигаретами. На все эти киоски есть разрешительные документы и уплачено паевое участие. Официальная причина демонатажа — "изменение функционального назначения": якобы в киосках была выявлена продажа сигарет. Однако ни в одном из киосков, который указан в списке на демонтаж, а также в снесенных, не продавали табак. Их товар — малоприбыльные для города журналы, газеты и ручки с тетрадками.
Киев, газеты, чиновники, документы, демонтаж, союзпечать, Киевблагоустройство, Бальзака
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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