"Бабье лето" в Киеве ждут в октябре

В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского сообщили о том, что лето в Киеве закончилось 23 сентября. В воскресенье среднесуточная температура воздуха снизилась до +11,8°С, что свидетельствует о приходе метеорологической осени в столицу.

"Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, осенняя погода продлится и дальше. Таким образом метеорологическое лето в Киеве, которое началось 29 апреля, завершилось 22 сентября, в целом продолжалось 147 дней", – сообщили в ЦГО.

По данным климатологов, лето в этом году было на 28 дней больше нормы. "Нынешнее метеорологическое лето не отметилось очень жаркой погодой, но дни с максимальной температурой воздуха, выше 30°С наблюдали с начала мая до начала сентября, всего их оказалось 18", – рассказывают климатологи.

В ЦГО отметили, что несмотря на резкое похолодание, киевлян в октябре еще ожидает "бабье лето".

Напомним, как сообщала "Сегодня", недавно в Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского подвели погодные итоги ушедшего календарного лета. Оно, по данным специалистов, попало в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений, которая ведется с 1881 года. Средняя температура воздуха летом составила +21,5°С и превысила климатическую норму на 2,8 °С. Также было установлено несколько погодных рекордов.

Кроме того, в ночь на среду, 26 сентября, в Киеве возможны заморозки до 0-5°С. Будет дождливо и облачно. Как отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, во вторник, 25 сентября, в Киеве будет облачно, влажно и холодно. Температура воздуха днем составит 10-12°С, ночью – 6-8°С.