Баржа с арбузами приплыла в Киев: как изменилась цена на летнее лакомство

Баржа с арбузами добралась до столицы. Из Херсона приплыло 500 тонн бахчевых. Сезон арбузов в самом разгаре и они пользуются большим спросом у украинцев.

"Из Херсона, вкусный сладкий арбуз. Берите – пробуйте!", – расхваливают полосатую ягоду продавцы.

В разных точках города стоимость арбузов отличается.

"Обычно я беру "девочку". Но здесь "девочек" почему-то нет в последнее время. Я брал по семь. Сейчас по шесть, а на ярмарке по пять", – делится киевлянин Виктор.

Цена на арбузы жителей города не отпугивает.

"Шесть гривен – я считаю стандарт. Девальвация гривни дает о себе знать. Оно не может стоить 50 копеек, как раньше", – считает Олег.

Чем ближе к центру столицы, тем выше стоимость ягоды.

"Арбузы – Каховка, Херсонская область. По восемь гривен килограмм. У нас арбузы нормальные. Еще никто не жаловался ", – говорят продавцы.

Аналитик аграрного рынка объясняет "Сегодня", почему, несмотря на разгар сезона, бахчевые не дешевеют. Цены на горюче-смазочные материалы выросли, гривня упала. А в начале сезона были еще и проблемы с удобрениями. Все это сказалось на цене. Поэтому даже баржа с арбузами не поможет.

"На барже пришло всего лишь 500 тонн арбузов и дынь. Для сравнения: за весь прошлый год в Украине было собрано 350 тысяч тонн. То есть в 700 раз больше", – объясняет Андрей Мокряков, ведущий аналитик компании "Про-консалтинг".

Однако мы все-таки нашла арбузы с баржи. Их продают по три гривни – в одной из торговых сетей.

Напомним, летом в разных районах Киева появились клетки для хранения и продажи арбузов. В КГГА предупреждают: большинство подобных конструкций — это незаконная стихийная торговля. Департамент благоустройства регулярно выдает предписание на демонтаж таких конструкций, но пока дойдет очередь на демонтаж, торговцы уходят с насиженных мест на новые, оставляя за собой мусор.