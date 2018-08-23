Бэби-бум: в Киеве родилось рекордное количество малышей

Мальчиков – на 10% больше, чем девочек

Бейби-бум в столице! Абсолютный рекорд рождаемости за все годы независимости зафиксировали в роддоме Киева. Здесь родились уже 35,4 тысяч детей. Для сравнения, в 1992 году в столице появилось на свет 29 тысяч малышей.

Примечательно, что, по последней информации, новорожденных мальчиков больше, чем девочек, аж на 10%.

Напомним, в первой половине 2018 года самыми популярными женскими именами в столице стали София, Злата, Мария и Милана. Об этом рассказали в главном территориальном управлении юстиции в Киеве.

По словам начальника управления Станислава Куценко, мальчиков чаще всего называли Максим, Артем, Александр и Дмитрий.

Традиционно некоторые родители выбирают оригинальные имена. Среди самых необычных женских — Ирис, Агая, Фаина, Ляля, Ясноведа, Златояра. Среди мужских — Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария.

При этом, киевляне и жители области дают своим новорожденным детям необычные имена все чаще. По данным департамента госрегистрации Украины, в прошлом году на свет появились мальчики Вольтер, Дориан, Эдем, Корбан, Лютер, Оушен, Северин, Скай, Трифон, Маркус, Финли, Корнелий, Гаррисон, Иванильдо, Цезарь. Девочек киевляне называли Атлантика, Латоя, Олимпика, Санта, Патриция, Калина, Джульетта, Украина.

Очень редкими в 2017 году в Киеве были имена для новорожденных Мирон, Борис, Захар, Всеволод.-+