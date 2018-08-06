Бесплатный Киев: без денег можно побывать на курсах, сходить в музей и проверить легкие

В столице появляется все больше возможностей бесплатно чему-то научиться, проверить здоровье и с интересом провести время. "Сегодня" выяснила, как без денег вести активный образ жизни с пользой для ума и тела.

12—13 и 26—27 сентября в Киеве пройдут бесплатные тренинги по управлению бизнесом, побывать на которых могут все, кому это интересно. Организовывают их при поддержке КГГА. Участники смогут послушать лекции по управлению доходами и расходами, о рисках предпринимательской деятельности и другие. Все, что нужно, — заранее зарегистрироваться.

Лекции по бизнесу организовывают не впервые. Недавно подобные уроки проводили в столице для женщин, которые хотят открыть свое дело. На них записались несколько сотен желающих.

Бесплатно в Киеве можно подучить иностранные языки. Во Французском институте (ул. Гончара, 84) есть возможность пообщаться с носителем языка. А в Американском доме (ул. Пимоненко, 6) на следующей неделе предлагают послушать песни и посмотреть фильмы на английском, а после подискутировать об увиденном. Часто бывают здесь и интересные гости. К примеру, весной киевляне могли свободно попасть на встречу с американским астронавтом Рэнди Брезником, который продемонстрировал фотографии ночного Киева, сделанные с борта МКС.

Без денег в Киеве можно побывать на экскурсии (одна из турфирм проводит такие раз в неделю) и в музеях. В каждом музее выделяют один день в месяц для бесплатного посещения. Так, в Художественном музее ближайшая дата — 26 августа, а в Нацмузее истории Украины — 27 августа.

"Наша семья сэкономила, наверное, уже тысячу гривен. Но часто бесплатный день выпадает на будний, что не совсем удобно для работающих людей", — делится киевлянка Инна Довгань.

Каждый месяц в городе составляют график работы бесплатного передвижного флюорографа — за 15 минут в специальном авто можно проверить легкие. Периодически работают на улицах города и другие "здоровьемобили": в них консультируют кардиологи, офтальмологи, можно сделать тест на ВИЧ.

Эксперты говорят: бесплатные инициативы дают возможность развиваться людям, а организаторам — улучшить имидж. Но есть подводные камни.

"Нужно понимать, что бум бесплатных мероприятий может быть признаком начала широкомасштабной агитационной кампании. Тренинги, концерты не заменят решения глобальных проблем киевлян", — считает глава "Института реформ и развития Киева" Александр Вовченко.

Напомним, в прошлом году в Гидропарке открылся хаб для киевлян "третьего возраста" — "КиноСад Жизнелюб". Здесь пенсионеры бесплатно могут культурно проводить свой досуг за приятным общением, танцами и просмотром фильмов.