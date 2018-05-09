Акция "Бессмертный полк" в Киеве: море цветов и немного перепалок

Сегодня, 16:50

Киевляне поздравляли стариков и показывали фотографии ветеранов


В Киеве сегодня отмечают День победы. К десяти утра Арсенальная площадь была полностью заполнена людьми, которые пришли поучаствовать в нашумевшей и популярной в России акции "Бессмертный полк". Ее суть в том, что участник приходит с портретом близкого родственника, который воевал во Второй Мировой войне. Между тем, многие пришли без портретов, но с цветами – их несли к Вечному огню или дарили по дороге старикам.

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Фото: Анастасия Лесык, сайт "Сегодня"

Меры безопасности – усиленные: на месте проведения шествия дежурили более тысячи нацгвардейцев и правоохранители, от полиции диалога до спецназа в полном обмундировании.

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Фото: Мила Князьская-Ханова, сайт "Сегодня"

Гвардейцы с национальными флагами стояли вдоль всего маршрута акции.

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Фото: Мила Князьская-Ханова, сайт "Сегодня"

Чтобы избежать провокаций, по всему периметру установили металлический забор, а попасть в колонну можно было, лишь пройдя через рамку металлоискателя и коридор правоохранителей, пристально осматривающих всех.

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Фото: Анастасия Лесык, сайт "Сегодня"

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Фото: Мила Князьская-Ханова, сайт "Сегодня"

Неподалеку от шествия мы заметили главу столичной полиции Андрея Крищенко, который шел с рацией в сопровождении полицейских, наблюдая за происходящим.

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Фото: Анастасия Лесык, сайт "Сегодня"

Тем временем возле станции метро замечаем парня в военной форме с нашивкой 3-й танковой дивизии СС "Тотенкопф" и шевроном УНА. Он делится с другом: "Подошел тут ко мне один, спрашивает, а что за нашивка? Говорю ему – мой дед там воевал, за СС. Он и говорит возмущенно – о, так это дети "бандеровцев".

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Фото: Мила Князьская-Ханова, сайт "Сегодня"

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К разговору парней прислушивались и двое полицейских, дежуривших неподалеку. 

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Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Появление над Арсенальной красно-черного флага пожилых людей насторожило.

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Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Также произошла небольшая потасовка возле металлоискателей: участников акции возмутил молодой человек, кричавший "вы не видели войну своими глазами". В итоге конфликт пресекли правоохранители.

Несколько киевлян подошли к протесту против акции творчески. Так, на обочине дороги собралась большая группа фанатов World of Warcraft, они принесли плакаты с "героями WOW", "бессмертными" персонажами игрового мира, которые неоднократно погибали и возрождались.

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Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

Однако геймерский "троллинг" от молодых людей был в основном непонятен взрослым участникам акции, так что серьезного конфликта не возникло.

А чуть дальше, под стеной здания на перекур остановилась пара с плакатами "бессмертный еж".

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Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

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К 11 часам утра в колонне участников акции насчитывалось несколько тысяч человек. В большинстве своем на нее пришли пенсионеры и люди среднего возраста, однако были и молодые родители, пришедшие с детьми.

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Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Участники шествия скандировали "Спасибо деду за победу!" и "Фашизм не пройдет!", правда, большую часть времени подпевали оркестрам, игравшим песни военных времен.

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Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

О запрете использования коммунистической символики и георгиевских лент участников шествия предупреждали заранее. В самой колонне мы не заметили ни красных флагов, ни черно-оранжевых лент. Хотя, судя по сообщениям из соцсетей, они все же были, однако полиция оперативно реагировала на появление запрещенной символики и задерживала нарушителей.

В целом, акция прошла мирно. Участники прошлись от Арсенальной к Вечному огню, где возложили к монументу цветы, а появление бабушки-ветерана, которую привезли на коляске, встретили аплодисментами.

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Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

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Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

Не забыли и о главном смысле сегодняшнего дня: к дедушкам и бабушкам, пережившим военное детство, подходили взрослые и дети – чтобы подарить цветы, поздравить и просто обнять.

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Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Напомним, сегодня центр Киева перекрыли для мероприятий в честь Дня победы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что акция "Бессмертный полк" – это часть гибридной войны России. При этом Порошенко отметил, что хорошо понимает чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, завоевавших победу во Второй мировой войне.
Киев, фото, видео, День Победы, акции, Бессмертный полк
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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