Акция "Бессмертный полк" в Киеве: море цветов и немного перепалок
Киевляне поздравляли стариков и показывали фотографии ветеранов
В Киеве сегодня отмечают День победы. К десяти утра Арсенальная площадь была полностью заполнена людьми, которые пришли поучаствовать в нашумевшей и популярной в России акции "Бессмертный полк". Ее суть в том, что участник приходит с портретом близкого родственника, который воевал во Второй Мировой войне. Между тем, многие пришли без портретов, но с цветами – их несли к Вечному огню или дарили по дороге старикам.
Фото: Анастасия Лесык, сайт "Сегодня"
Меры безопасности – усиленные: на месте проведения шествия дежурили более тысячи нацгвардейцев и правоохранители, от полиции диалога до спецназа в полном обмундировании.
Фото: Мила Князьская-Ханова, сайт "Сегодня"
Гвардейцы с национальными флагами стояли вдоль всего маршрута акции.
Фото: Мила Князьская-Ханова, сайт "Сегодня"
Чтобы избежать провокаций, по всему периметру установили металлический забор, а попасть в колонну можно было, лишь пройдя через рамку металлоискателя и коридор правоохранителей, пристально осматривающих всех.
Фото: Анастасия Лесык, сайт "Сегодня"
Фото: Мила Князьская-Ханова, сайт "Сегодня"
Неподалеку от шествия мы заметили главу столичной полиции Андрея Крищенко, который шел с рацией в сопровождении полицейских, наблюдая за происходящим.
Фото: Анастасия Лесык, сайт "Сегодня"
Тем временем возле станции метро замечаем парня в военной форме с нашивкой 3-й танковой дивизии СС "Тотенкопф" и шевроном УНА. Он делится с другом: "Подошел тут ко мне один, спрашивает, а что за нашивка? Говорю ему – мой дед там воевал, за СС. Он и говорит возмущенно – о, так это дети "бандеровцев".
Фото: Мила Князьская-Ханова, сайт "Сегодня"
К разговору парней прислушивались и двое полицейских, дежуривших неподалеку.
Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"
Появление над Арсенальной красно-черного флага пожилых людей насторожило.
Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"
Также произошла небольшая потасовка возле металлоискателей: участников акции возмутил молодой человек, кричавший "вы не видели войну своими глазами". В итоге конфликт пресекли правоохранители.
Несколько киевлян подошли к протесту против акции творчески. Так, на обочине дороги собралась большая группа фанатов World of Warcraft, они принесли плакаты с "героями WOW", "бессмертными" персонажами игрового мира, которые неоднократно погибали и возрождались.
Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"
Однако геймерский "троллинг" от молодых людей был в основном непонятен взрослым участникам акции, так что серьезного конфликта не возникло.
А чуть дальше, под стеной здания на перекур остановилась пара с плакатами "бессмертный еж".
Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"
К 11 часам утра в колонне участников акции насчитывалось несколько тысяч человек. В большинстве своем на нее пришли пенсионеры и люди среднего возраста, однако были и молодые родители, пришедшие с детьми.
Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"
Участники шествия скандировали "Спасибо деду за победу!" и "Фашизм не пройдет!", правда, большую часть времени подпевали оркестрам, игравшим песни военных времен.
Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"
О запрете использования коммунистической символики и георгиевских лент участников шествия предупреждали заранее. В самой колонне мы не заметили ни красных флагов, ни черно-оранжевых лент. Хотя, судя по сообщениям из соцсетей, они все же были, однако полиция оперативно реагировала на появление запрещенной символики и задерживала нарушителей.
В целом, акция прошла мирно. Участники прошлись от Арсенальной к Вечному огню, где возложили к монументу цветы, а появление бабушки-ветерана, которую привезли на коляске, встретили аплодисментами.
Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"
Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"
Не забыли и о главном смысле сегодняшнего дня: к дедушкам и бабушкам, пережившим военное детство, подходили взрослые и дети – чтобы подарить цветы, поздравить и просто обнять.
Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"
Напомним, сегодня центр Киева перекрыли для мероприятий в честь Дня победы.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что акция "Бессмертный полк" – это часть гибридной войны России. При этом Порошенко отметил, что хорошо понимает чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, завоевавших победу во Второй мировой войне.