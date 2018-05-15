"Беззвучная" опера: в Киеве показали необычный спектакль

Спектакль, на котором не слышно ни звука, представили в Национальной опере. Там провели необычную акцию в рамках проекта "Когда тишина заговорила". Артисты вместе с общественной организацией "Почувствуй" показали зрителям: как оно, жить в мире сплошной тишине, и призвали позаботиться о себе и проверить слух.

На опере "Набукко" Джузеппе Верди всегда полный зал. В этот вечер начало спектакля необычный. Артисты на сцене и оркестр внезапно замолкают. Зрители озадачены. Через несколько минут – объявления украинском и английском.

"Дамы и господа! Только что вы слышали тишину. Не волнуйтесь, пожалуйста, меньше чем через минуту мир музыки вернется, и вы увидите оперу "Набукко" в привычной для вас постановке. Вы слышали тишину, потому что каждый 10-й в этом зале, возможно, теряет слух и не догадывается об этом. Вы слышали тишину, потому что более 3 миллионов украинцев имеют проблемы со слухом и не могут найти в себе силы об этом говорить…", – прозвучало в зале.

Фото предоставлено организаторами

Заканчивалось обращение призывом проверить свой слух и поддержать людей, мир которых поглощает тишина.

Такой перфоманс инициировала общественная организация "Почувствуй". "Эта акция направлена на то, чтобы человек проверила свой слух, чтобы человек был более внимателен к своим родственникам, детей, друзей", – объясняет Людмила Пышная, руководитель благотворительного фонда "Почувствуй".

Авторы проекта призывают публику не медлить и провериться у врача в ближайшее время. Ведь около трех миллионов украинский имеют нарушения слуха. Большинство даже не заметили, как медленно начали его терять.

"Многие люди, у которых проблемы со слухом, не готовы это признать. Не готовы использовать слуховой аппарат, не готовы вернуть себе возможность слышать. Я надеюсь, что после сегодняшнего вечера, когда со зрителями говорила тишина, кто-то все же решится на это, — отметил основатель организации "Відчуй" Андрей Пышный. — Когда человек теряет зрение, это ограждает его от предметов, когда же человек теряет слух, это ограждает его от людей. Перформанс, который мы сегодня устроили, призван разрушать эти барьеры".

Присутствующие в зале не остались равнодушными. "Мы были очень удивлены и как будто бы стена, тишина, открывают рот ничего не слышно. Но ведь действительно – это правда, люди слышат, а мы не понимаем их", – рассказал один из зрителей.

"Это были какие-то странные ощущения, когда я не мог ничего слышать. И тогда я понял, что это ужасно, люди даже не замечают, как теряют слух. Надо заботиться о себе", – говорит любитель оперы из Испании.

Фото предоставлено организаторами

Проект "Тиха опера" был реализован организацией "Відчуй" вместе с Национальной оперой Украины, которая впервые за всю свою историю решилась на такой эксперимент. Принять участие в проекте "Когда тишина заговорила" в опере решились не сразу. После дискуссий, артисты и руководство выбрали спектакль, провели короткую репетицию и изучили специальный жест.

"Это приветствие, которое распространено в сообществе людей, к которым мы обращаемся, на трагедию которых мы обращаем внимание окружающих", – говорит Анатолий Соловьяненко, Главный режиссер Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Шевченко.

"Сегодня более полутора тысяч гостей в зале стали не просто наблюдателями, они были участниками спектакля, — рассказывает генеральный директор-художественный руководитель Национальной Опери Пётр Чупрына. — Впервые в опере мы говорим со зрителем на языке искусства о важной социальной проблеме — потере слуха. Понимая всю важность этого вопроса, сто актеров Национальной оперы присоединились к проекту без сомнений".

Фото предоставлено организаторами

Недавно 33 известных украинца помогли организации "Почувствуй" создать "звездную азбуку". Каждый показал по букве жестовой речью.

"Когда мы идем по улице, мы даже не задумываемся, что люди, которые проходят мимо, могут нас не слышать. Оказывается, каждый десятый украинец имеет проблемы со слухом, а это значит – проблемы с общением, проблемы с трудоустройством, это качество их жизни. Нужно научиться их слышать!", – говорит Елена Кот, ведущая телеканала "Украина".

Лагеря для детей, детский реабилитационный центр, тренинг жестового языка для полиции, курсы английского для людей с недостатками слуха – лишь часть инициатив, которые помогают стереть барьеры между миром тишины и звуков. А еще напомнить – заботиться о слухе легче, чем пытаться его вернуть.

В антракте зрители приняли участие в опросе. Результаты более 300 заполненных анкет свидетельствуют, что 26% проверяли слух в течение года, после оперы это планируют сделать уже 48%.

Потеря слуха — распространенная проблема не только в Украине. По оценкам Всемирной организации охраны здоровья, в мире насчитывается более 466 миллионов людей с инвалидностью по слуху и до 2050 года это число может вырасти до 900 миллионов. При этом доктора уверяют, что в 60% случаев потери слуха можно избежать, если вовремя поставить диагноз.

На основе проекта "Тиха опера" организаторы создадут социальный ролик, который презентуют до конца мая 2018 года.

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