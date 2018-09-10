Благотворительный забег в Киеве – все подробности и курьезы

"Сегодня" и другие участники собрали средства для ОХМАТДЕТа

В центре Киеве 9 сентября массово отпраздновали день физкультуры и спорта. Главным событием стал Intersport Run — забеги на разные дистанции, в которых приняли участие 6 тысяч бегунов, включая команду "Сегодня".

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА. В честь праздника Крещатик на один день превратился в спортивный город. Тут играли в баскетбол, соревновались в борьбе, жали гантели и катались на роллердроме. Рядом со станцией "Крещатик" стартовали и финишировали участники забегов на 2, 5 и 10 км. Бежали в одиночку, семьями с маленькими детьми и компаниями.

На старт! Участники забега на дистанцию в два километра. Фото: А. Бойко

На одиночной дистанции в 10 км среди мужчин победил киевлянин Дмитрий Сирук, преодолев расстояние за 31 минуту 36 секунд, а среди женщин — киевлянка Наталья Стребкова с результатом 34 мин. 42 сек. Победители получили сертификаты на 12 тыс. грн на покупку спортивного снаряжения. Самым юным участником забега стал 4-месячный младенец, а самым пожилым — 85-летний житель Германии.

На дистанции. Бежали семьями и с маленькими детьми. Фото: А. Бойко

"Сегодня" преодолела дистанцию в 2 км благотворительного забега Intersport Charity Run, внеся свою лепту в сбор средств на приобретение спецоборудования в ОХМАТДЕТ для интенсивной терапии детей с различными тяжелыми заболеваниями. Наша команда продемонстрировала достойный результат, а один из участников даже вошел в топ-25 самых быстрых бегунов среди мужчин, пробежав дистанцию за 9 мин. 21 сек.

Командный дух. "Сегодня" перед благотворительным забегом. Фото: А. Бойко

ПОРТФЕЛЬ. К слову, не обошлось без курьезов. На Крещатике в нескольких метрах от беговой трассы организаторы обнаружили оставленный кем-то портфель. На место вызвали полицию и взрывотехников, а территорию оцепили. Благо ничего опасного в нем не нашли. "Портфель с инструментами забыли рабочие, монтировавшие спортивный городок", — рассказали организаторы.

Напомним, каждый финишер главной дистанции (10 км) получил памятную медаль, а победители – сертификат сети спортивных магазинов Intersport на 12 тысяч гривен.

Кроме того, в рамках мероприятия прошло более 10 различных забегов в разных категориях и на разные дистанции. От детских забегов на 500 м до командных эстафет и дистанции по скандинавской ходьбе.