Большое перекрытие: как объехать центр города в день финала Лиги Чемпионов
Проезд будет закрыт или ограничен на десятках улиц Печерска
В Киеве уже практически все готово к встрече главного футбольного праздника этого года. В столицу уже прибыли футбольные фанаты, по центру ходят группы англоязычных туристов, слушая истории о столичных достопримечательностях. Тем временем, столичных водителей с завтрашнего дня ждут большие пробки: с 20:00 в городе закроют или ограничат проезд на множестве улиц, проходящих в радиусе полутора километров от НСК "Олимпийский", где пройдет финальный матч между командами "Ливерпуль" и "Реал" (Мадрид).
Напомним, до шести часов утра воскресения, 27 мая, для машин закроют:
- Улицу Архитектора Городецкого (от улицы Заньковецкой до Крещатика)
- Бессарабскую площадь
- Улицу Владимирскую (от улицы Толстого до бульвара Шевченко)
- Улицу Терещинковскую (от бульвара Шевченко до улицы Толстого)
- Улицу Льва Толстого (от Терещинсковской до площади Толстого)
- Площадь Льва Толстого
- Улицу Большую Васильковскую (от Бессарабской площади до Тверской)
- Улицу Жилянскую (от улицы Антоновича до улицы Руставели)
- Улицу Шота Руставели (от Жилянской до Бассейной)
- Улицу Роднигинскую (от Большой Васильковской до Эспланадной)
- Улицу Эспланадную (от Бассейной до Саксаганского)
- Улицу Саксаганского(от Большой Васильковской до Эспланадной)
- Улицы Физкультуры (от Антоновича до НСК "Олимпийский")
- Улицу Деловую (от Антоновича до улицы Василия Тютюнника (бывшая Анри Барбюса)
- Улицу Ивана Федорова (от Антоновича до улицы Василия Тютюнника (бывшая Анри Барбюса)
- Улицу Владимиро-Лыбедскую (бывшая Горького) (от Антоновича до Большой Васильковской)
- Улицу Немецкую (от Антоновича до Предславинской)
- Улицу Тверскую (от Антоновича до Большой Васильковской)
- Улицу Предславинскую (от Тверской до Федорова)
- Улицу Евгения Коновальца (от Предславинской до Большой Васильковской)
- Бульвар Леси Украинки (от Госпитальной до Новогоспитальной)
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На это же время ограничат проезд еще на нескольких участках (обозначены желным):
- Бульвар Тараса Шевченко (от Пушкинской до Бессарабской площади)
- Улица Богдана Хмельницкого (от Пушкинской до Крещатика)
- Улица Большая Васильковская (от Ковпака до Тверской)
- Улица Василия Тютюнныка (бывшая Анри Барбюса) (от Коновальца до Деловой)
- Улица Евгения Коновальца (от Заднепровского до Предславинской)
- Улица Михаила Заднепровского (от бульвара Леси Украинки до Коновальца)
- Бульвар Леси Украинки (от Коновальца до Госпитальной).
К счастью для киевлян, работающих в центре и добирающихся до офисов на своих авто, основные транспортные ограничения вступят в силу в нерабочее время. А значит – транспортный коллапс городу не грозит. Правда, опытные водители все же советуют воздержаться от поездок в центр – пробок избежать не удастся.
Фото: Анастасия Лесык
"Ничего не сделаешь, кто как сможет – так и будет объезжать. А лучше туда не ехать вообще, пока там перекрыто. Те, кто там живут – пешком пусть ходят, они же сами решили жить в центре", – рассказал нам водитель Алексей Иванович.
Из-за возможной загруженности дорог от поездок в центр, несмотря на "хлебный сезон", намерены воздержаться и некоторые таксисты.
"Если 26-го только перекроют – это выходной будет, можно будет объехать, поскольку будет немного машин. А если перекрыли бы в рабочий день – это был бы коллапс. Вечером все же попроще. А так вообще лучше не соваться. Я лично выходной беру, потому что очень тяжело будет", – рассказал нам водитель такси Андрей.
В целом же, в пятницу на киевских дорогах всегда оживленное движение, так что водителям не привыкать. "Буду работать, если смогу. Но своим транспортом лучше не выезжать", – говорит таксист Дмитрий.
"Не все же дороги перекроют. Я по субботам не работаю, поэтому не могу сказать, будет ли сложно, но пятница у нас всегда день напряженный. А водителям в этот день (когда ограничат движение – ред.) лучше сидеть у телевизора", – говорит таксист Александр.
Правда, не все водители настроены критично, ведь ограничение движения связано, в первую очередь, с безопасностью футбольных болельщиков.
"К перекрытию отношусь положительно. Там будут толпы и это будет небезопасно, если там будет движение транспорта. Для туристов будет полезно", – рассказал нам Алексей.
Как объехать
Если поездки на автомобиле в район перекрытий все же не избежать, вместо закрытой Большой Васильковской можно проехать по улице Антоновича, она будет открыта. Также в этом районе немало небольших улочек, по которым также можно объехать и пробки, и перекрытия. Однако стоить помнить, что на обочинах там всегда припарковано множество машин.
Кроме того, Саксаганского и Жилянская, являющиеся популярными городскими магистралями, также будут перекрыты лишь в радиусе квартала возле стадиона. На открытую часть бульвара Леси Украинки можно будет попасть со стороны улицы Грушевского, например – по Шелковичной улице. Однако, если нужно попасть, к примеру, с улицы Антоновича на Бассейную – придется сделать большой "крюк", ближайшая открытая улица, с которой можно повернуть на объезд стадиона – Ковпака.
Кроме того, до 31 мая будет закрыт Крещатик и ограничено движение на двух улицах, примыкающих к нему – по Городецкого (до Занковецкой) и Прорезной (до Пушкинской).
Некоторые улицы останутся частично перекрытыми до 10 июня. На карте мы обозначили их синим цветом:
- Улица Госпитальная (от бульвара Леси Украинки до Госпитального переулка)
- Переулок Госпитальный (от улицы Госпитальной до Лабораторного переулка)
- Переулок Лабораторный (от Госпитального переулка до улицы Василия Тютюнника (бывшая Анри Барбюса)
- Улица Лабораторная (от улицы Василия Тютюнника (бывшая Анри Барбюса) до тупика)
- Улица Летняя (от Лабораторного переулка до улицы Евгения Коновальца)
Также до 26 мая будет действовать ограничение на улице Богдана Хмельницкого (парная сторона от Крещатика до Пушкинской), а до 1 июня – на площади возле билетных касс "Олимпийского" между Эспланадной и Саксаганского.
Напомним, что финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая. (Начало – 21:45, ТВ – "Украина").
Тем временем, в столице Украины открылась фан-зона к финалу Лиги чемпионов, в котором 26 мая на "Олимпийском" встретятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Онлайн "Реал" – "Ливерпуль" уже доступен на нашем сайте. "Фестиваль чемпионов" в четверг открыли мэр Киева Виталий Кличко и легендарный футболист сборной Бразилии Кафу.
По всей длине фан-зоны с одной стороны стоят развлекательные локации от различных спонсоров, фан-шоп и даже выставлен сам трофей, а по другую тянутся фаст-фуды. Цены ориентированы на иностранных гостей. Продавцы видимо, считают, что, если они уже приехали в Украину, несмотря на стоимость проживания, то могут себе позволить хот-дог за 70 грн и бокал пива за 60.