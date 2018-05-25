Большое перекрытие: как объехать центр города в день финала Лиги Чемпионов

Сегодня, 13:10

Проезд будет закрыт или ограничен на десятках улиц Печерска


В Киеве уже практически все готово к встрече главного футбольного праздника этого года. В столицу уже прибыли футбольные фанаты, по центру ходят группы англоязычных туристов, слушая истории о столичных достопримечательностях. Тем временем, столичных водителей с завтрашнего дня ждут большие пробки: с 20:00 в городе закроют или ограничат проезд на множестве улиц, проходящих в радиусе полутора километров от НСК "Олимпийский", где пройдет финальный матч между командами "Ливерпуль" и "Реал" (Мадрид).

Напомним, до шести часов утра воскресения, 27 мая, для машин закроют:

  • Улицу Архитектора Городецкого (от улицы Заньковецкой до Крещатика)
  • Бессарабскую площадь
  • Улицу Владимирскую (от улицы Толстого до бульвара Шевченко)
  • Улицу Терещинковскую (от бульвара Шевченко до улицы Толстого)
  • Улицу Льва Толстого (от Терещинсковской до площади Толстого)
  • Площадь Льва Толстого
  • Улицу Большую Васильковскую (от Бессарабской площади до Тверской)
  • Улицу Жилянскую (от улицы Антоновича до улицы Руставели)
  • Улицу Шота Руставели (от Жилянской до Бассейной)
  • Улицу Роднигинскую (от Большой Васильковской до Эспланадной)
  • Улицу Эспланадную (от Бассейной до Саксаганского)
  • Улицу Саксаганского(от Большой Васильковской до Эспланадной)
  • Улицы Физкультуры (от Антоновича до НСК "Олимпийский")
  • Улицу Деловую (от Антоновича до улицы Василия Тютюнника (бывшая Анри Барбюса)
  • Улицу Ивана Федорова (от Антоновича до улицы Василия Тютюнника (бывшая Анри Барбюса)
  • Улицу Владимиро-Лыбедскую (бывшая Горького) (от Антоновича до Большой Васильковской)
  • Улицу Немецкую (от Антоновича до Предславинской)
  • Улицу Тверскую (от Антоновича до Большой Васильковской)
  • Улицу Предславинскую (от Тверской до Федорова)
  • Улицу Евгения Коновальца (от Предславинской до Большой Васильковской)
  • Бульвар Леси Украинки (от Госпитальной до Новогоспитальной)
На карте они обозначены красным цветом.
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(для увеличения карты нажмите на нее)

На это же время ограничат проезд еще на нескольких участках (обозначены желным):

  • Бульвар Тараса Шевченко (от Пушкинской до Бессарабской площади)
  • Улица Богдана Хмельницкого (от Пушкинской до Крещатика)
  • Улица Большая Васильковская (от Ковпака до Тверской)
  • Улица Василия Тютюнныка (бывшая Анри Барбюса) (от Коновальца до Деловой)
  • Улица Евгения Коновальца (от Заднепровского до Предславинской)
  • Улица Михаила Заднепровского (от бульвара Леси Украинки до Коновальца)
  • Бульвар Леси Украинки (от Коновальца до Госпитальной).

К счастью для киевлян, работающих в центре и добирающихся до офисов на своих авто, основные транспортные ограничения вступят в силу в нерабочее время. А значит – транспортный коллапс городу не грозит. Правда, опытные водители все же советуют воздержаться от поездок в центр – пробок избежать не удастся.

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Фото: Анастасия Лесык

"Ничего не сделаешь, кто как сможет – так и будет объезжать. А лучше туда не ехать вообще, пока там перекрыто. Те, кто там живут – пешком пусть ходят, они же сами решили жить в центре", – рассказал нам водитель Алексей Иванович.

Из-за возможной загруженности дорог от поездок в центр, несмотря на "хлебный сезон", намерены воздержаться и некоторые таксисты.

"Если 26-го только перекроют – это выходной будет, можно будет объехать, поскольку будет немного машин. А если перекрыли бы в рабочий день – это был бы коллапс. Вечером все же попроще. А так вообще лучше не соваться. Я лично выходной беру, потому что очень тяжело будет", – рассказал нам водитель такси Андрей.

В целом же, в пятницу на киевских дорогах всегда оживленное движение, так что водителям не привыкать. "Буду работать, если смогу. Но своим транспортом лучше не выезжать", – говорит таксист Дмитрий.

"Не все же дороги перекроют. Я по субботам не работаю, поэтому не могу сказать, будет ли сложно, но пятница у нас всегда день напряженный. А водителям в этот день (когда ограничат движение – ред.) лучше сидеть у телевизора", – говорит таксист Александр.

Правда, не все водители настроены критично, ведь ограничение движения связано, в первую очередь, с безопасностью футбольных болельщиков.

"К перекрытию отношусь положительно. Там будут толпы и это будет небезопасно, если там будет движение транспорта. Для туристов будет полезно", – рассказал нам Алексей.

Как объехать

Если поездки на автомобиле в район перекрытий все же не избежать, вместо закрытой Большой Васильковской можно проехать по улице Антоновича, она будет открыта. Также в этом районе немало небольших улочек, по которым также можно объехать и пробки, и перекрытия. Однако стоить помнить, что на обочинах там всегда припарковано множество машин.

Кроме того, Саксаганского и Жилянская, являющиеся популярными городскими магистралями, также будут перекрыты лишь в радиусе квартала возле стадиона. На открытую часть бульвара Леси Украинки можно будет попасть со стороны улицы Грушевского, например – по Шелковичной улице. Однако, если нужно попасть, к примеру, с улицы Антоновича на Бассейную – придется сделать большой "крюк", ближайшая открытая улица, с которой можно повернуть на объезд стадиона – Ковпака.

Кроме того, до 31 мая будет закрыт Крещатик и ограничено движение на двух улицах, примыкающих к нему – по Городецкого (до Занковецкой) и Прорезной (до Пушкинской).

Некоторые улицы останутся частично перекрытыми до 10 июня. На карте мы обозначили их синим цветом:

  • Улица Госпитальная (от бульвара Леси Украинки до Госпитального переулка)
  • Переулок Госпитальный (от улицы Госпитальной до Лабораторного переулка)
  • Переулок Лабораторный (от Госпитального переулка до улицы Василия Тютюнника (бывшая Анри Барбюса)
  • Улица Лабораторная (от улицы Василия Тютюнника (бывшая Анри Барбюса) до тупика)
  • Улица Летняя (от Лабораторного переулка до улицы Евгения Коновальца)

Также до 26 мая будет действовать ограничение на улице Богдана Хмельницкого (парная сторона от Крещатика до Пушкинской), а до 1 июня – на площади возле билетных касс "Олимпийского" между Эспланадной и Саксаганского.

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая. (Начало – 21:45, ТВ – "Украина").

Тем временем, в столице Украины открылась фан-зона к финалу Лиги чемпионов, в котором 26 мая на "Олимпийском" встретятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Онлайн "Реал" – "Ливерпуль" уже доступен на нашем сайте. "Фестиваль чемпионов" в четверг открыли мэр Киева Виталий Кличко и легендарный футболист сборной Бразилии Кафу.

По всей длине фан-зоны с одной стороны стоят развлекательные локации от различных спонсоров, фан-шоп и даже выставлен сам трофей, а по другую тянутся фаст-фуды. Цены ориентированы на иностранных гостей. Продавцы видимо, считают, что, если они уже приехали в Украину, несмотря на стоимость проживания, то могут себе позволить хот-дог за 70 грн и бокал пива за 60.
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Авторы:

Людмила Князьская-Ханова, Анастасия Лесык

Источник:

"Сегодня"

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