Большое перекрытие: как объехать центр города в день финала Лиги Чемпионов

В Киеве уже практически все готово к встрече главного футбольного праздника этого года. В столицу уже прибыли футбольные фанаты, по центру ходят группы англоязычных туристов, слушая истории о столичных достопримечательностях. Тем временем, столичных водителей с завтрашнего дня ждут большие пробки: с 20:00 в городе закроют или ограничат проезд на множестве улиц, проходящих в радиусе полутора километров от НСК "Олимпийский", где пройдет финальный матч между командами "Ливерпуль" и "Реал" (Мадрид).

Напомним, до шести часов утра воскресения, 27 мая, для машин закроют:

Улицу Архитектора Городецкого (от улицы Заньковецкой до Крещатика)

Бессарабскую площадь

Улицу Владимирскую (от улицы Толстого до бульвара Шевченко)

Улицу Терещинковскую (от бульвара Шевченко до улицы Толстого)

Улицу Льва Толстого (от Терещинсковской до площади Толстого)

Площадь Льва Толстого

Улицу Большую Васильковскую (от Бессарабской площади до Тверской)

Улицу Жилянскую (от улицы Антоновича до улицы Руставели)

Улицу Шота Руставели (от Жилянской до Бассейной)

Улицу Роднигинскую (от Большой Васильковской до Эспланадной)

Улицу Эспланадную (от Бассейной до Саксаганского)

Улицу Саксаганского(от Большой Васильковской до Эспланадной)

Улицы Физкультуры (от Антоновича до НСК "Олимпийский")

Улицу Деловую (от Антоновича до улицы Василия Тютюнника (бывшая Анри Барбюса)

Улицу Ивана Федорова (от Антоновича до улицы Василия Тютюнника (бывшая Анри Барбюса)

Улицу Владимиро-Лыбедскую (бывшая Горького) (от Антоновича до Большой Васильковской)

Улицу Немецкую (от Антоновича до Предславинской)

Улицу Тверскую (от Антоновича до Большой Васильковской)

Улицу Предславинскую (от Тверской до Федорова)

Улицу Евгения Коновальца (от Предславинской до Большой Васильковской)

Бульвар Леси Украинки (от Госпитальной до Новогоспитальной)

На карте они обозначены красным цветом.

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На это же время ограничат проезд еще на нескольких участках (обозначены желным):

Бульвар Тараса Шевченко (от Пушкинской до Бессарабской площади)

Улица Богдана Хмельницкого (от Пушкинской до Крещатика)

Улица Большая Васильковская (от Ковпака до Тверской)

Улица Василия Тютюнныка (бывшая Анри Барбюса) (от Коновальца до Деловой)

Улица Евгения Коновальца (от Заднепровского до Предславинской)

Улица Михаила Заднепровского (от бульвара Леси Украинки до Коновальца)

Бульвар Леси Украинки (от Коновальца до Госпитальной).

К счастью для киевлян, работающих в центре и добирающихся до офисов на своих авто, основные транспортные ограничения вступят в силу в нерабочее время. А значит – транспортный коллапс городу не грозит. Правда, опытные водители все же советуют воздержаться от поездок в центр – пробок избежать не удастся.

Фото: Анастасия Лесык

"Ничего не сделаешь, кто как сможет – так и будет объезжать. А лучше туда не ехать вообще, пока там перекрыто. Те, кто там живут – пешком пусть ходят, они же сами решили жить в центре", – рассказал нам водитель Алексей Иванович.

Из-за возможной загруженности дорог от поездок в центр, несмотря на "хлебный сезон", намерены воздержаться и некоторые таксисты.

"Если 26-го только перекроют – это выходной будет, можно будет объехать, поскольку будет немного машин. А если перекрыли бы в рабочий день – это был бы коллапс. Вечером все же попроще. А так вообще лучше не соваться. Я лично выходной беру, потому что очень тяжело будет", – рассказал нам водитель такси Андрей.

В целом же, в пятницу на киевских дорогах всегда оживленное движение, так что водителям не привыкать. "Буду работать, если смогу. Но своим транспортом лучше не выезжать", – говорит таксист Дмитрий.

"Не все же дороги перекроют. Я по субботам не работаю, поэтому не могу сказать, будет ли сложно, но пятница у нас всегда день напряженный. А водителям в этот день (когда ограничат движение – ред.) лучше сидеть у телевизора", – говорит таксист Александр.

Правда, не все водители настроены критично, ведь ограничение движения связано, в первую очередь, с безопасностью футбольных болельщиков.

"К перекрытию отношусь положительно. Там будут толпы и это будет небезопасно, если там будет движение транспорта. Для туристов будет полезно", – рассказал нам Алексей.

Как объехать

Если поездки на автомобиле в район перекрытий все же не избежать, вместо закрытой Большой Васильковской можно проехать по улице Антоновича, она будет открыта. Также в этом районе немало небольших улочек, по которым также можно объехать и пробки, и перекрытия. Однако стоить помнить, что на обочинах там всегда припарковано множество машин.

Кроме того, Саксаганского и Жилянская, являющиеся популярными городскими магистралями, также будут перекрыты лишь в радиусе квартала возле стадиона. На открытую часть бульвара Леси Украинки можно будет попасть со стороны улицы Грушевского, например – по Шелковичной улице. Однако, если нужно попасть, к примеру, с улицы Антоновича на Бассейную – придется сделать большой "крюк", ближайшая открытая улица, с которой можно повернуть на объезд стадиона – Ковпака.

Кроме того, до 31 мая будет закрыт Крещатик и ограничено движение на двух улицах, примыкающих к нему – по Городецкого (до Занковецкой) и Прорезной (до Пушкинской).

Некоторые улицы останутся частично перекрытыми до 10 июня. На карте мы обозначили их синим цветом:

Улица Госпитальная (от бульвара Леси Украинки до Госпитального переулка)

Переулок Госпитальный (от улицы Госпитальной до Лабораторного переулка)

Переулок Лабораторный (от Госпитального переулка до улицы Василия Тютюнника (бывшая Анри Барбюса)

Улица Лабораторная (от улицы Василия Тютюнника (бывшая Анри Барбюса) до тупика)

Улица Летняя (от Лабораторного переулка до улицы Евгения Коновальца)

Также до 26 мая будет действовать ограничение на улице Богдана Хмельницкого (парная сторона от Крещатика до Пушкинской), а до 1 июня – на площади возле билетных касс "Олимпийского" между Эспланадной и Саксаганского.

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая. (Начало – 21:45, ТВ – "Украина").

Тем временем, в столице Украины открылась фан-зона к финалу Лиги чемпионов, в котором 26 мая на "Олимпийском" встретятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Онлайн "Реал" – "Ливерпуль" уже доступен на нашем сайте. "Фестиваль чемпионов" в четверг открыли мэр Киева Виталий Кличко и легендарный футболист сборной Бразилии Кафу.

По всей длине фан-зоны с одной стороны стоят развлекательные локации от различных спонсоров, фан-шоп и даже выставлен сам трофей, а по другую тянутся фаст-фуды. Цены ориентированы на иностранных гостей. Продавцы видимо, считают, что, если они уже приехали в Украину, несмотря на стоимость проживания, то могут себе позволить хот-дог за 70 грн и бокал пива за 60.