Борьба с неплательщиками алиментов: как в Киеве заставляют должников давать деньги

В Киеве борются со злостными неплательщиками алиментов: не пускают за рубеж и грозят общественными работами. Как рассказали "Сегодня" в Главном управлении юстиции в Киеве, вступившие в силу три месяца назад изменения в законодательстве заставляют должников выполнять свои обязательства перед детьми.

"С начала 2018 года в столице на исполнении было почти 26 тыс. решений о взыскании алиментов. Количество неплательщиков, сумма задолженности которых превышает 3 месяца, составляет 8752 человека, более 6 месяцев — 6556. В течение 2018 года удалось взыскать 68,63 млн гривен алиментов, а в целом по Украине — почти 1,1 млрд гривен", — рассказал нам начальник управления Станислав Куценко.

По его словам, если должник не желает выплачивать средства на содержание ребенка, его могут привлечь к уголовной ответственности (наказание — общественные работы на срок от 80 до 120 часов, или арест на срок до 3-х месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет).

"Столичные госисполнители направили 6710 уведомлений о привлечении к уголовной ответственности за неуплату алиментов", — говорит Куценко.

Кроме того, за период действия нового закона вынесено около 7 тыс. постановлений об ограничении права в выезде за границу.

Напомним, в Украине ввели новые наказания для должников-алиментщиков, но Минюст планирует увеличить размер выплат и ввести уголовную ответственность для тех, кто уклоняется от общественно-полезных работ.

Ранее премьер Владимир Гройсман уже предупредил, что неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и "преследования по всем направлениям" с целью принуждения платить деньги на детей.