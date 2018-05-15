ФОТОФАКТ. Божья коровка для дворника: киевский художник поддержал коммунальщиков

Сегодня, 11:24

Виталий Гидеван украсил мусорный бак божьей коровкой

 

Божья коровка. Фото: facebook.com/vitaliy.gideone
Божья коровка. Фото: facebook.com/vitaliy.gideone

Столичный художник Виталий Гидеван особым образом поддержал дворника, которая проработала в сфере ЖКХ более десяти лет и сейчас нуждается в проведении операции.

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На участке по бульвару Леси Украинки, где работает тетя Люба, он украсил божьей коровкой мусорный бак и пожелал женщине скорого выздоровления.

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Фото: facebook.com/vitaliy.gideone


Напомним, в начале мая в Киеве на Севастопольской площади появилось новое граффити от столичного художника Виталия Гидевана. На рисунке изображена птица сизоворонка.

"У каждого из нас есть своя заветная мечта. Иногда для ее достижения нам не хватает маленького ключика (толчка). Мир мечты безграничен как космос, в них мы можем быть кем угодно и иметь все, что пожелаем, важно сильно хотеть и мечты станут реальностью. На рисунке изображена редкая птица сизоворонка, и если вы встретите ее в жизни, вам точно улыбнется удача", – пишет художник.

Также мы сообщали, что в конце апреля Гидеван создал работу, посвященную проблемам экологии. На стене старой бойлерной по улице Азербайджанской, 16 (недалеко от Дарницкого вокзала) он изобразил яркую и немного грустную рысь и синих птиц на фоне голубого леса.
дворник, художник, граффити, мусорный бак, Леси Украинки, Гидеван
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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