Будущий талисман Киева: в мэрию уже подали 20 вариантов

В следующем месяце у Киева появится свой талисман, который будет встречать туристов, печататься на футболках, брелоках и представлять столицу во всем мире. Прием заявок продолжается уже полтора месяца. Кстати, победителю конкурса достанется солидная награда — 150 тыс. грн. Какой талисман хотели бы видеть горожане, выяснила "Сегодня".

В течение двух недель на сайте "Сегодня" проводился опрос (продлится до 11 мая), в котором уже приняли участие 3080 человек. Мы предложили семь вариантов туристического талисмана для Киева. 42% опрошенных проголосовали за "Цветок и лист каштана", 27% выбрали основателей Киева — Кия, Щека, Хорива и сестру Лыбедь, 10% считают лучшим талисманом "Киевский" торт и 7% — булгаковского кота-Бегемота. А вот 6% опрошенных хотели бы видеть княжну Анну, 4% — сказочного Котигорошка, 3% — боксерские перчатки, и лишь 1% отдали свой голос за символ в виде слоника Хораса из Киевского зоопарка.

"Кот-Бегемот из романа "Мастер и Маргарита" известен во всем мире, потому он был бы отличным талисманом. А еще мне нравится идея "оживить" лист каштана и создать из него дружелюбного персонажа", — поясняет киевлянка Анна Мирошниченко.

Что говорят о талисмане власть и эксперты

Эксперты считают, что все же нужно вернуться к древнему Киеву.

"Идея создания талисмана Киева — правильная и позитивная. Этот символ должен сразу ассоциироваться у людей со столицей и быть известным. Это может быть Кий — основатель Киева или Ярослав Мудрый, во времена которого Киевская Русь достигла высокого уровня развития. Также это может быть архистратиг Михаил", — рассказал "Сегодня" президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.

В мэрии нам рассказали, что пока работ на конкурс поступило немного. И скоро обещают рассказать, что именно авторы предлагают в виде талисманов.

"На данный момент есть около 20 работ, но мы ожидаем, что к концу месяца их будет больше", — пояснил Антон Тараненко, начальник управления туризма КГГА.

Напомним, после завершения приема заявок (29 мая) лучшие работы отберет профессиональное жюри. После этого будет открыто онлайн-голосование за 10 лучших работ (до 2 июля), а 16 июля будет объявлен победитель.