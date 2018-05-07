Будущий талисман Киева: в мэрию уже подали 20 вариантов

Вчера, 09:48

Читатели "Сегодня" хотят лист каштана или булгаковского кота

 

Киеву выбирают талисман. Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
Киеву выбирают талисман. Фото из архива "Сегодня"

В следующем месяце у Киева появится свой талисман, который будет встречать туристов, печататься на футболках, брелоках и представлять столицу во всем мире. Прием заявок продолжается уже полтора месяца. Кстати, победителю конкурса достанется солидная награда — 150 тыс. грн. Какой талисман хотели бы видеть горожане, выяснила "Сегодня".

В течение двух недель на сайте "Сегодня" проводился опрос (продлится до 11 мая), в котором уже приняли участие 3080 человек. Мы предложили семь вариантов туристического талисмана для Киева. 42% опрошенных проголосовали за "Цветок и лист каштана", 27% выбрали основателей Киева — Кия, Щека, Хорива и сестру Лыбедь, 10% считают лучшим талисманом "Киевский" торт и 7% — булгаковского кота-Бегемота. А вот 6% опрошенных хотели бы видеть княжну Анну, 4% — сказочного Котигорошка, 3% — боксерские перчатки, и лишь 1% отдали свой голос за символ в виде слоника Хораса из Киевского зоопарка.

"Кот-Бегемот из романа "Мастер и Маргарита" известен во всем мире, потому он был бы отличным талисманом. А еще мне нравится идея "оживить" лист каштана и создать из него дружелюбного персонажа", — поясняет киевлянка Анна Мирошниченко.

Что говорят о талисмане власть и эксперты

Эксперты считают, что все же нужно вернуться к древнему Киеву.

"Идея создания талисмана Киева — правильная и позитивная. Этот символ должен сразу ассоциироваться у людей со столицей и быть известным. Это может быть Кий — основатель Киева или Ярослав Мудрый, во времена которого Киевская Русь достигла высокого уровня развития. Также это может быть архистратиг Михаил", — рассказал "Сегодня" президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.

В мэрии нам рассказали, что пока работ на конкурс поступило немного. И скоро обещают рассказать, что именно авторы предлагают в виде талисманов.

"На данный момент есть около 20 работ, но мы ожидаем, что к концу месяца их будет больше", — пояснил Антон Тараненко, начальник управления туризма КГГА.

Напомним, после завершения приема заявок (29 мая) лучшие работы отберет профессиональное жюри. После этого будет открыто онлайн-голосование за 10 лучших работ (до 2 июля), а 16 июля будет объявлен победитель.
конкурс, талисманы, талисман, символ, каштан, кот Бегемот
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Киеву придумают туристический талисман

В Киеве объявили конкурс на лучший талисман

14 Марта, 17:43

Победитель конкурса получит 150 тысяч гривен  

Другие новости

В Киеве на стене КГГА появился бронзовый каштан

28 Февраля, 16:08

При помощи симпатичных скульптур столицу популяризируют в глазах туристов  
Загрузка...

Другие новости

Фото: pixabay.com

В Киеве объявят конкурс на новый символ столицы: победителю обещают 100 тысяч гривен

4 Февраля, 05:50

Цель туристического талисмана - популяризировать город и привлекать гостей из-за границы.

Другие новости

Гидеван создал работу, посвященную проблемам экологии. Фото: facebook.com/vitaliy.gideone

В Киеве появилось граффити, посвященное проблемам экологии

26 Апреля, 14:58

Яркая и грустная рысь изображена на фоне леса  
Загрузка...