ФОТОФАКТ. "Целуй и лети": в "Борисполе появились необычные знаки о запрете парковки

Знак предупреждает, что останавливаться можно только на три минуты

У терминала D аэропорта "Борисполь" появились новые необычные знаки, предупреждающие, что машины могут останавливаться здесь лишь на три минуты. "Поцелуй и лети. Не парковаться", — указано на них на английском языке. Всего установили шесть таких знаков.

Как мы писали, Киев преображается, на его улицах появляются новые оригинальные арт-объекты.

Так, недавно киевляне были поражены необычной аркой в здании на улице Гончара, потолок которой украсили белыми, желтыми и красными розами. Выяснилось, что это инициатива Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств (ГДИП), а называется работа "Наш Крым".

Ранее в Киеве на Андреевском спуске, 2Д появилась мини-скульптура "Киевское сухое варенье". Скульптуру из бронзы установили в рамках проекта "Шукай", рядом находится табличка с QR-кодом, который расскажет об истории создания сладости.

Креативными работами регулярно радуют киевлян сотрудники "Киевзеленстроя". К примеру, Днепровский район уже украшен необычными арт-объектами в рамках проекта "7 чудес света". На развязке у метро "Левобережная" можно увидеть уменьшенную копию лондонского Биг-Бена. Возле станции метро "Черниговская" установлен символ Нидерландов — макет 5-метровой мельницы, а на Дарницкой площади — копии египетских пирамид.