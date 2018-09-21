Через два года в Украине появится возможность диагностировать аутизм по анализу крови

Стивен Эдельсон, доктор психологии, эксперт в области проблем аутизма ООН, директор Института изучения аутизма ARI (Сан-Диего, США) посетил Украину с целью поделиться наработанным годами опытом и найти партнеров для дальнейшего сотрудничества. Институт расширяет свою деятельность и хочет включить ряд других стран в свои исследования.

В Украине партнерами ARI станет Фонда помощи детям с аутизмом "Дитина з майбутнім", общественный союз "Защита прав людей с расстройствами спектра аутизма" и Ассоциация "CHILD.UA".

Украинский общественный сектор получит доступ к научным материалам, которыми владеет Институт изучения аутизма ARI, и сможет сделать переводы, которые в дальнейшем будут доступны другим организациям и специалистам абсолютно бесплатно. Таким образом, это поможет решить проблему отставания Украины в плане научного изучения аутизма.

"Сейчас наблюдается тенденция увеличения количества аутистов, согласно американским исследованиям, по всему миру. Она более заметна в больших городах, чем в сельской местности, – рассказывает Стивен Эдельсон. – Существуют опросники, с помощью которых аутизм можно диагностировать уже в возрасте одного года. Но в среднем в США аутизм диагностируется к 4-м годам".

Эксперт также обращает внимание, что сегодня в процессе разработки находится много исследований, которые пытаются определить биологический маркер аутизма, который поможет диагностировать расстройство еще раньше – до года.

"Достаточно много лабораторий сейчас занимаются данным вопросом, поэтому я считаю, что в течении двух лет появится возможность диагностировать аутизм просто сдав кровь, без наблюдения за поведением ребенка", – говорит Стивен.

Инна Сергиенко, основатель Фонда помощи детям с аутизмом "Дитина з майбутнім", консул Аутизм Европа, мама особенного ребенка отметила, что новая информация о мировых методиках и подходах очень полезна.

"Методики работы с людьми с аутизмом должны быть комплексными – ни один даже самый лучший монометод не поможет. Работает все только в комплексе, – уверена Инна. – Также не менее важный фактор – работа родителей над проблемой. Ведь ребенок в первую очередь находится в семье. И родителям важно самим проходить психологическую реабилитацию, чтобы не зацикливаться на проблеме и здраво смотреть на ситуацию".

"Приезд Стивена дает нам бесценный доступ к информации и исследованиям, которые проводит институт. Это, в свою очередь, поможет объективно смотреть на ситуацию и не пользоваться мифами о том, что есть только один действенный метод, а все остальное не работает", – добавила Наталья Андреева, глава общественного союза "Защита прав людей с расстройствами спектра аутизма".

Координатор портала AUTISM.UA Ирина Воронцова отметила, что в Украине заметно разделение медицинской и педагогической составляющей в реабилитации ребенка и даже игнорирование медицинского вмешательства.

"Только совместная работа всех специалистов и родителей дает максимальный результат. Именно поэтому сотрудничество с международными экспертами в области изучения аутизма и доступ к достоверным данным так важны".

Напомним, ученые обнаружили связь между алюминием и аутизмом. Аутизм – это патология в развитии ребенка, при которой до трех лет могут появиться проблемы с общением.

Как сообщалось, ученые научились выявлять аутизм через анализ мочи и крови.

Также сообщалось, что аутизм поражает мужчин в четыре раза чаще, чем женщин.