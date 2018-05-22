Четыре дня до финала Лиги чемпионов: где перекроют дороги и устроят фан-зоны

Полицейские и пограничники в "Борисполе" будут встречать болельщиков с лицами, раскрашенными в цвета команд-финалистов

Четыре дня осталось до финала Лиги чемпионов, который пройдет в субботу на НСК "Олимпийский" (21:45). Для охраны порядка привлекут более 10 тысяч правоохранителей. Для сравнения: на Евро-2012, которое длилось месяц, в Киеве было задействовано всего 7 тысяч силовиков.

С 21 мая столичная полиция работает в усиленном режиме. "Естественно, мы должны учитывать террористическую угрозу, которая сейчас, к сожалению, является частью нашей жизни. Будут усиленно патрулироваться вокзал, аэропорты, парковые зоны, территории возле отелей", — сообщил глава ГУ НП Киева Андрей Крищенко. По его словам, будет активно задействована система видеонаблюдения. В Киеве уже работает 6 тыс. камер видеонаблюдения. Дополнительные оборудуют на подходах к "Олимпийскому", в районе парка Шевченко, возле Дворца "Украина" — всего не менее 122 камер видеонаблюдения.

Перекрытие дорог

На 24 мая запланирован финал женской Лиги чемпионов на стадионе "Динамо", но более массовое и зрелищное действо пройдет в субботу, 26 мая, на НСК "Олимпийский", где в финальном матче сойдутся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".

С 20:00 25 мая по 6:00 27 мая движение транспорта в радиусе 1,5 км вокруг НСК "Олимпийский" будет полностью перекрыто. В частности, улица Владимирская, Богдана Хмельницкого, бульвар Леси Украинки, улица Коновальца. Крещатик уже пешеходный более недели, из-за чего водители испытывают неудобства. Там сейчас обустраивают спортгородок, где запланирован "Фестиваль чемпионов", в рамках которого проведут мини-турнир с участием звезд футбола: Андрея Шевченко, Луиша Фигу, Давора Шукера, Робби Фаулера, Стива Макманамана. Начало — 25 мая в 16:00.

Фан-зоны для болельщиков

В столице будут действовать сразу несколько фан-зон для любителей футбола. При этом организаторы хотят, чтобы болельщики двух команд пересекались по минимуму. "Будут организованы 120 автобусов-шаттлов — по 60 на каждую команду. Они будут доставлять болельщиков от аэропорта "Борисполь" на локации: болельщиков "Ливерпуля" — в парк им. Шевченко, болельщиков "Реала" — ко Дворцу "Украина", — пояснил директор департамента транспорта КГГА Сергей Симонов. В фан-зонах обустроят пункты питания и отдыха, туалеты. Еще одна фан-зона будет действовать на Контрактовой площади.

Сюрпризы для гостей

Зарубежных гостей финала ждут сюрпризы с первых минут пребывания в Украине. "Полицейские и пограничники в "Борисполе" будут встречать болельщиков с лицами, раскрашенными в цвета команд-финалистов", — сообщил главный представитель КГГА по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко.

Он также рассказал, что каждый болельщик при вылете домой получит в качестве памятного сувенира сертификат с подписями мэра Киева Виталия Кличко и президента УЕФА Александера Чеферина.

Для удобства гостей и самих киевлян коммунальный транспорт в Киеве в субботу будет работать на 3 часа дольше обычного, а при наличии билета на финал ездить в эти дни можно будет бесплатно. "Комби-тикет действует с 26 мая до 27 мая (до 12:00). А во время женского финала — с 24 мая и 25 мая (до 12:00). УЕФА за такие перевозки компенсирует городу 100 тыс. евро. Также со вчерашнего дня бесплатно могут ездить в гортранспорте аккредитованные волонтеры, представители медиа и медики", — пояснил менеджер по мобильности оргкомитета финала Сергей Хижняк.

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая. (Начало - 21:45, ТВ – "Украина").