Четыре дня до финала Лиги чемпионов: где перекроют дороги и устроят фан-зоны
Полицейские и пограничники в "Борисполе" будут встречать болельщиков с лицами, раскрашенными в цвета команд-финалистов
Четыре дня осталось до финала Лиги чемпионов
Четыре дня осталось до финала Лиги чемпионов
Четыре дня осталось до финала Лиги чемпионов
Четыре дня осталось до финала Лиги чемпионов
Четыре дня осталось до финала Лиги чемпионов
Четыре дня осталось до финала Лиги чемпионов
Четыре дня осталось до финала Лиги чемпионов, который пройдет в субботу на НСК "Олимпийский" (21:45). Для охраны порядка привлекут более 10 тысяч правоохранителей. Для сравнения: на Евро-2012, которое длилось месяц, в Киеве было задействовано всего 7 тысяч силовиков.
С 21 мая столичная полиция работает в усиленном режиме. "Естественно, мы должны учитывать террористическую угрозу, которая сейчас, к сожалению, является частью нашей жизни. Будут усиленно патрулироваться вокзал, аэропорты, парковые зоны, территории возле отелей", — сообщил глава ГУ НП Киева Андрей Крищенко. По его словам, будет активно задействована система видеонаблюдения. В Киеве уже работает 6 тыс. камер видеонаблюдения. Дополнительные оборудуют на подходах к "Олимпийскому", в районе парка Шевченко, возле Дворца "Украина" — всего не менее 122 камер видеонаблюдения.
Перекрытие дорог
На 24 мая запланирован финал женской Лиги чемпионов на стадионе "Динамо", но более массовое и зрелищное действо пройдет в субботу, 26 мая, на НСК "Олимпийский", где в финальном матче сойдутся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".
С 20:00 25 мая по 6:00 27 мая движение транспорта в радиусе 1,5 км вокруг НСК "Олимпийский" будет полностью перекрыто. В частности, улица Владимирская, Богдана Хмельницкого, бульвар Леси Украинки, улица Коновальца. Крещатик уже пешеходный более недели, из-за чего водители испытывают неудобства. Там сейчас обустраивают спортгородок, где запланирован "Фестиваль чемпионов", в рамках которого проведут мини-турнир с участием звезд футбола: Андрея Шевченко, Луиша Фигу, Давора Шукера, Робби Фаулера, Стива Макманамана. Начало — 25 мая в 16:00.
Фан-зоны для болельщиков
В столице будут действовать сразу несколько фан-зон для любителей футбола. При этом организаторы хотят, чтобы болельщики двух команд пересекались по минимуму. "Будут организованы 120 автобусов-шаттлов — по 60 на каждую команду. Они будут доставлять болельщиков от аэропорта "Борисполь" на локации: болельщиков "Ливерпуля" — в парк им. Шевченко, болельщиков "Реала" — ко Дворцу "Украина", — пояснил директор департамента транспорта КГГА Сергей Симонов. В фан-зонах обустроят пункты питания и отдыха, туалеты. Еще одна фан-зона будет действовать на Контрактовой площади.
Сюрпризы для гостей
Зарубежных гостей финала ждут сюрпризы с первых минут пребывания в Украине. "Полицейские и пограничники в "Борисполе" будут встречать болельщиков с лицами, раскрашенными в цвета команд-финалистов", — сообщил главный представитель КГГА по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко.
Он также рассказал, что каждый болельщик при вылете домой получит в качестве памятного сувенира сертификат с подписями мэра Киева Виталия Кличко и президента УЕФА Александера Чеферина.
Для удобства гостей и самих киевлян коммунальный транспорт в Киеве в субботу будет работать на 3 часа дольше обычного, а при наличии билета на финал ездить в эти дни можно будет бесплатно. "Комби-тикет действует с 26 мая до 27 мая (до 12:00). А во время женского финала — с 24 мая и 25 мая (до 12:00). УЕФА за такие перевозки компенсирует городу 100 тыс. евро. Также со вчерашнего дня бесплатно могут ездить в гортранспорте аккредитованные волонтеры, представители медиа и медики", — пояснил менеджер по мобильности оргкомитета финала Сергей Хижняк.
Напомним, что финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая. (Начало - 21:45, ТВ – "Украина").