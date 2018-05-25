День Киева-2018: что говорят знаменитости о любимом городе

В воскресенье киевляне будут праздновать День Киева, его 1536-й день рождения. Хотя эта дата символическая для нашего города. В нем всегда жили и работали талантливые люди: актеры, писатели, художники, поэты, ученые, архитекторы, доктора, музыканты... Всех этих людей объединял наш прекрасный и вечный город на холмах, его душа, спрятанная в домах, улицах, древних храмах и парках. Тут они работали, защищали свой город от врагов, отстраивали его после губительных разрушений. Они искренне его любили и, конечно же, мечтали. Так же и наши современники — всей душой обожают Киев! Известные горожане рассказали "Сегодня", какие изменения нужны Киеву и почему они готовы бороться за сохранение его исторических зданий, памятников и парков.

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Мы спросили у известных киевлян: 1. Что вам больше всего нравится в Киеве? 2. Что не нравится и какие задачи вы бы поставили городским властям?

"Спасти особняки, Крещатик и душу Киева"

Ольга Гук, главный редактор газеты "Сегодня"

"Я люблю Киев, это родной город не только для меня, но и для моих родителей, дедов и прадедов. Поэтому все, что связано с городом, я воспринимаю очень остро. Будто в мою квартиру зашли и что-то стали в ней переделывать.

Что мне нравится? Я рада, что у нас появились признаки набережной, пусть не до конца еще оформленной, но все же. В детстве мы были вынуждены прогуливаться вдоль шумящей трассы. Альтернативой был только трамвай, бегущий вдоль Днепра.

Мне нравятся новые кафешки и ресторанчики со своими концепциями, фишками и веселыми официантами. Украинцы любят вкусно поесть, и важно дать возможность насытить город своими неповторимыми местами, сделать Киев столицей гурманов, веганов и прочих едоманов.

Мне нравится (простите меня, автомобилисты), что в городе появляется больше наземных переходов, и, по крайней мере, центр можно пройти, не спускаясь в подземелья.

А еще я обожаю наши крутые муралы, Пейзажную аллею, фестивали, театры, ухоженную Киево-Печерскую лавру, уютный парк Шевченко и ангела Доброты на музее Кобзаря.

Что мне больно видеть в Киеве? Что гибнут старые особняки — Дом со змеями, Дом рыцаря, Дом со львами... Что продолжается непродуманная, некомплексная, "шанхайная" застройка в стиле "наша Галя выше всех". Что Крещатик утратил респектабельность, романтичность и благородство. Что час пик стал "днем пик", и улицы с 7 утра и до 9 вечера чадят пробками. Нам говорят, что надо расширять дороги. Я предлагаю расширять мозги. Лондон ничего не расширил. Он просто поменял ритм и принцип работы светофоров, и помчался по ХХІ веку, не снося век XVII. Такое же бережное отношение я хотела бы видеть по отношению к Киеву и его прекрасным гостям и жителям, его архитектуре и настроению, его стилю и душе.

"Городу не хватает парковок и очень много долгостроев"

Виталий Гидеван, художник, который украшает Киев рисунками животных

"Мне нравится то, что киевляне становятся более культурными, воспитанными и своими руками делают город чище. Если шесть лет назад никто не убирал за своими животными, то сейчас я часто наблюдаю, как любители собак это делают и приучают к этому своих детей. Вообще в городе нужно серьезно заниматься экологией, обустраивать озера, пляжи, места отдыха, больше заботиться о парках. Особенное внимание нужно уделять Днепру, он с каждым годом мельчает, покрывается вредными водорослями, на нем образуются острова.

Мне не нравится то, что в городе очень много автомобилей, но нет парковок и многоуровневых паркингов. Их нужно строить и делать по цене доступными для простых горожан. Властям нужно обратить внимание на недостроенные здания, которых очень много по городу, и они годами стоят заброшенные. Никто не решает проблему долгостроев, а они привлекают внимание детей, что небезопасно. Еще мне не нравится то, что власти хотят поднять стоимость проезда в городском транспорте до восьми гривен. Если это сделают, то автоматом подорожают цены на все остальное".

"Поменьше неудачных решений"

Михаил Кальницкий, исследователь истории Киева

Фото: А. Искрицкая

"Мне нравится то, что сейчас чиновники начали реагировать на события, которые вызывают большой общественный резонанс от их же неудачных решений или действий. Они уже не замалчиваются, а мэрия пытается войти в диалог и хоть как-то реагировать.

С другой стороны, мне не нравится то, что подобные ситуации возникают.

Не нравится то, что при принятии важных решений горвласти часто руководствуются какими-то своими, конъюнктурными соображениями и игнорируют и пренебрегают устоявшимися киевскими традициями, историей. Например, в вопросе переименование улиц. Как и в советские времена, так и сейчас тут заметен явный перегиб. В ряде случаев переименования происходят в угоду пристрастиям ограниченной части жителей или в угоду событиям вчерашним и еще неосмысленным. Такие названия вызывают у киевлян недоумение и оставляют впечатление, что в будущем будет их новый пересмотр.

Совет властям, которые показывают себя как современные технические руководители, — помнить, что никто не отменял народную мудрость: семь раз отмерь — один раз отрежь".

"Дать новую жизнь для площади"

Неля Куковальская, гендиректор Национального заповедника "София Киевская"

Фото: А. Бойко

"Меня радует количество фестивалей, которые проводятся в Киеве на разных площадках, они гармонично вписываются в городскую среду.

Но мне категорически не нравится то, что происходит в исторической части города — Михайловской и Софийской площадях. Вино, водка, шашлыки — в святых местах. Это недопустимо!

Скоро начнется реконструкция Софийской площади. Я бы просила мэра и чиновников, чтобы это пространство сделали не таким, как оно есть сегодня. Нужно не просто заменить изношенную плитку, как они предлагают. Площадь нуждается в дождевой канализации, ее нужно оборудовать подъездами для людей с инвалидностью, установить светофоры со звуковым сигналом, чтобы люди могли безопасно перейти дорогу. Площадь должна получить новый сценарий для жизни, новый формат и функционал. Здесь должно быть много цветов, лавочек, где люди могли бы отдохнуть и полюбоваться видами на древнюю Софию, которой вчера исполнилось 1000 лет со дня освящения. Увы, пока в этом проекте реконструкции ничего этого нет. Мы можем снова получить плац с громкой музыкой, толпами пьяных, горы мусора и туалеты под святыми стенами".

"Нужно беречь Киев и брать пример с Астаны и Варшавы"

Анатолий Кущ, скульптор, автор монумента Независимости Украины на Майдане

Фото: А. Яремчук

"Мне нравится Киев, его месторасположение — очень классное, на горах и в зелени. Увы, классным и зеленым город с каждым годом становится все меньше. Центр Киева ломают, застраивают, и это мне категорически не нравится.

Взять, например, территорию возле Софии Киевской, которая в окружении строек. Собор простоял тысячу лет, но выстоит ли сейчас? В центре города уничтожают исторические дома ради высотной застройки...

Давайте вспомним Варшаву после окончания войны, она была буквально стерта с лица земли. Но поляки сумели шаг за шагом восстановить город. Чем мы хуже?

Мы уничтожаем то, что уцелело в военные годы, как дикари.

Пожелание для властей одно: научиться слышать людей — интеллектуальных, творческих, а не тех, кто ради денег продаст все на свете. Посмотрите на Астану. Это пример того, как на голом месте, из забытого Богом села сделали суперовый европейский город. А мы кричим на всех углах о том, что строим европейскую столицу, но делаем большое село".

Монумент Независимости

"Нужен музей на Почтовой"

Аннабелла Морина, краевед

Фото: facebook.com

"Мне нравится, что в этом году станцию метро "Петровка" переименовали в "Почайну", и что киевляне объединяются вокруг важных для города идей. Например, в вопросе сохранения и продолжения археологических раскопок на Почтовой площади, создании Музея на этом месте, где зарождался Киев, где в затоке Почайны крестились киевляне. Только благодаря горожанам это место удается сохранить. В городе создаются парки, в частности парк вдоль реки Почайны. В 2017 году мы вместе с городом провели архитектурный конкурс на лучший проект ревитализации реки, но пока все, что там есть, сделано обычными людьми.

Мне не нравится, что власти не научились слышать киевлян и часто не выполняют их требования. Хотелось бы, чтобы в этом году власть услышала город, и нам удалось создать на Почтовой площади музей".

Раскопки на Почтовой. Фото: facebook.com

"Столичная культура оживает"

Константин Скритуцкий, скульптор, автор Пейзажной аллеи

Фото: Г. Салай

"Меня радует и огорчает огромное количество туристов на улицах. Радует потому, что туризм — важнейшая статья доходов. Огорчает количество секс-туристов из стран с определенными проблемами. Рыскающие толпы озабоченных "туристов" немножко напрягают. Видимо, мы должны и через это пройти. А ведь даже Таиланд, имеющий стойкую фривольную репутацию, активно от нее избавляется, превращаясь в страну семейного отдыха. Не хотелось бы, чтобы лавры определенных районов Бангкока достались Киеву.

Огорчает масса бездумно выброшенных городом средств на разные дорогие "примочки", которые в наших условиях просто не работают. Урны на замочках, которые через три дня уже сломаны, табло на остановках, живущие "своей жизнью".

Но Киев развивается! Особенно в культурной жизни масса крутых проектов. Ожили муниципальные театры. Посмотрите на Молодой! Несколько спектаклей в день! А наш фестиваль Anne de Kiev Fest, который мы проводили несколько лет на голом энтузиазме, в этом году поддержан департаментом культуры КГГА. А площадь вокруг памятника Анне Ярославне в этом году, без всяких "тычков", ухожена "Киевзеленстроем" и уже засажена цветами!

"Киеву нужна железная дисциплина"

Николай Сядристый, мастер микроминиатюр, народный художник Украины

"Мне нравится, что возле станции метро "Левобережная" сделали хороший ремонт дорог и тротуаров. Приятно прогуляться, но это единственный плюс, о котором могу сказать. Изменения медленно идут, вяло.

Киев до сих пор имеет советский вид, местами ужасный: грязь и мусор, стройки где попало... Удручает безответственность и безразличие ответственных чиновников за элементарные вещи. Для мэра у меня один совет — думать! И установить в городе железную дисциплину, а именно: соблюдение всех законов, правил и распоряжений. За невыполнение — наказание. Тогда, возможно, в столице будет порядок".

"Аллергики страдают от тополиного пуха в городе"

Анжелина Швачка, солистка оперного театра, народная артистка Украины

"Меня, как певицу и как творческого человека, радует, что за последнее время в городе появилось очень много фольклорных этнических фестивалей. И появляются все новые: песенные, с конкурсами, этнические, с ярмарками, где продаются работы народных мастеров. Я любительница этноса, собираю вышиванки. Их у меня уже 34, все ручной работы. Хорошо, что такие фестивали есть.

Власть я бы попросила что-то делать с тополиным пухом. От него на улицах и грязно, и пыльно. Я, как аллергик со стажем, просто погибаю от тополиного пуха. У меня во дворе растут 28 старых тополей. К кому я только не обращалась... И в "Киевзеленстрой", и в мэрию, и в санслужбу — никто даже пальцем о палец не ударил, чтобы заменить их какими-нибудь другими деревьями: липами, каштанами, рябинами, яблонями... Я часто бываю в разных странах Европы, там нигде нет тополей с пухом, их просто заменили другими деревьями. В Киеве с этим просто какой-то ад. А ведь аллергиков в городе проживает очень много".

"За городскими памятниками нужен строгий присмотр"

Владимир Щур, скульптор, автор памятников Паниковскому, Проне Прокоповне и Голохвостову, Быкову, Городецкому

"Мне нравится, что город хоть немного начали убирать, но делается это как-то точечно, выборочно: центр вылизан, а спальные районы не убраны. Возле моего памятника Прони Прокоповне и Голохвостову в начале Андреевского спуска снесли киоски. С одной стороны, это хорошо, ведь на том месте был сквер с каменным памятником Андрею Первозванному, но с другой стороны, мне жаль людей, которые там торговали, они потеряли работу.

Меня раздражает то, что власти не уделяют нужного внимания охране памятников. Я уже сам со счета сбился, сколько раз восстанавливал бронзовую тросточку на памятнике Паниковскому в сквере на Прорезной. Хотя если бы там было видеонаблюдение, вандала можно было сразу найти и наказать крупным штрафом, чтобы другим было неповадно. Увы, на подобные факты вандализма чиновники не реагируют, как и на то, что уже 10 лет, как я закончил памятник, посвященный легендарным личностям — кинорежиссеру Александру Довженко и кинооператору Даниилу Демудскому, но для него власти все никак не могут найти места в городе. 10 лет памятник хранится у мецената, который выделил на него средства".

Паниковский на Прорезной

Напомним, в канун Дня Киева столичный астролог Любовь Шехматова составила гороскоп для города и горожан на следующий год. По ее прогнозу, в Киеве стоит ожидать строительства спортивно-оздоровительных комплексов, бассейнов, детских садиков, игровых площадок. Будут обустраиваться места для отдыха и развлечений, парковых зон, мест "тусовки" для молодежи.

В этом году День Киева и День столицы будут отмечать 27 мая – после проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА. Из бюджета города на проведение и организацию праздничных мероприятий по случаю Дня Киева и Дня столицы выделено 200 тыс. гривен.

Предусмотрены выступления хоров и ансамблей, будет проведен танцевальный флешмоб, DRUM ART SHOW, dj-сеты, а также поздравительную речь скажет мэр Виталий Кличко.

В воскресенье, 27 мая, с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится большой концерт ко Дню Киева.