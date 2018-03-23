Что переименовали в Киеве: улицы и аэропорт

Сегодня, 10:15

Киеврада приняла ряд важных решений

 

Киеврада провела заседание
Киеврада провела заседание. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Киеврада переименовала ряд объектов в столице. Новые названия получили пять улиц и два переулка: ул. Гайдара стала ул. Семьи Праховых (Голосеевский район), ул. Петровского — ул. Профессора Василия Щавинского (Деснянский район), ул. Новороссийская — ул. Опришковская (Днепровский район), ул. Александра Горовица — ул. Поэта Василия Барки (Соломенский район), ул. Пугачева — ул. Академика Ромоданова (Шевченковский район), переулок Михаила Реута на Печерске назвали в честь гравера Памвы Беринды, а переулку Ладо Кецховели на Подоле вернули историческое название — Воздвиженский.

Международный аэропорт "Киев" в Жулянах теперь будет носить имя известного авиаконструктора Игоря Сикорского.

Было принято решение обратиться в Верховную Раду, чтобы внести изменения в Закон Украины "Об охране культурного наследия". Речь идет о тех памятниках, которые сегодня находятся в плохом состоянии. Авторы решения настаивают на разработке четкого механизма возврата таких объектов в государственную или коммунальную собственность и их выкупа. Также было предложено увеличить штрафы за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия и дать возможность вводить санкции против предпринимателей, которые владеют такими объектами.

Напомним, в четверг на сессии Киеврады депутаты поддержали передачу мемориальному комплексу Героев "Небесной сотни" земучастка в центре города для благоустройства пешеходной аллеи и озеленения прилегающей территории.
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Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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