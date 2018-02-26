Чудом выжившая женщина вышивает уникальные иконы

Она выжила, хотя была в шаге от смерти. А сейчас вышивает иконы, которые не отличить от живописи. В Киеве проходит выставка произведений Надежды Полевой.

На подоконнике цветы и подарки, которые греют мастерицу воспоминанием о первой, желанной выставке ее вышитых картин. "Увидела людей, которых мои картины вдохновляют, у которых глаза горят. Несут радость мои картины", – рассказывает она.

Поэтому из рук иглу и нить не выпускает, создает новые шедевры. В работе... часов 15 в день.

Женщина не пользуется трафаретами, просто бросит взгляд на картинку – и все.

Ее судьба непростая: сирота из детдома, однажды отчаялась в жизни и прыгнула с шестого этажа. Выжила, но с тех пор прикована к инвалидной коляске. "Я была вся поломана, полностью, от головы до ног. За то, что господь подарил мне жизнь, я могу его прославить через свои руки, через свои картины", – говорит Надежда Полевая.

Живет Надежда не в квартире, а в больничной палате! Дома у женщины нет, социальные службы предложили ей только временное пристанище – в центре учета бездомных лиц. Проще говоря, ночлежку. Однако Надежда Полевая старается не расстраиваться.

"Я такая сейчас счастливая, даже несмотря на сегодняшнее положение, что я в коляске", – говорит мастерица.

Организовать выставку Надежды помогли волонтеры.

"Важно, чтобы на этой выставке ничего не остановилось. Мы надеемся, что найдутся люди, которые заинтересуются и будут ей помогать", – говорит соорганизатор выставки Александр Козловский.

Сейчас в экспозиции 24 вышитые картины. Но на этом мастер не намерена останавливаться.

Напомним, в декабре 2017 года в Киево-Печерской Лавре проходила выставка украинских икон. Художница Юлия Токарная свою 20-летнюю работу показываела впервые. В коллекции 15 образов и 3 картины. Вышивает старинной сложной техникой – гладь на шелке. Работа над одной композицией длится больше года.

Ранее кукольные мастера со всей Украины представили в Одессе свои работы в стиле Страны восходящего солнца.

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