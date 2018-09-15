День с Командой спасения животных Киева: как мы спасали зверей, попавших в беду

Они приходят на помощь маленьким летучим мышкам и огромным лосям, случайно оказавшимся на улицах города. За четыре года работы на счету у столичной Команды спасения животных – тысячи вырученных из беды зверей. Основная "клиентура" – это кошки, собаки и вороны, но случаются и неординарные вызовы: к примеру, поймать в огороде "динозавра", поедающего кабачки, который оказывается беглой игуаной, снять с фонарного столба питона, или выловить змею-медянку, непонятно как оказавшуюся в подъезде.

Спасение животных. Команда занимается этим уже 4 года. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Бывает, что спасать зверей приходится по ночам, а выходных у волонтеров и вовсе не существует. В один из воскресных вечеров "Сегодня" отправилась на дежурство с Михаилом Сторожуком – старшим спасателем и сооснователем Команды спасения животных Киева, чтобы разузнать обо всех тонкостях работы зооспасателя.

В машине команды – только два места: для водителя и пассажира. Все оставшееся пространство занято всевозможным снаряжением, которое может понадобиться в работе – это разные инструменты, клетки для животных, сетки и сачки.

"Люди, которые не привыкли к животным запахам, говорят, что в машине пахнет, как в зоопарке", – улыбается Миша.

Рабочее авто. Машина переполнена приспособлениями для спасения животных и птиц из разных ловушек. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

В ближайших планах – три вызова в черте Киева, и это – относительно спокойный день, признается спасатель.

"Ежедневно команде поступает около 50 звонков. Из них вызовов – бывает 3-5, бывает 10-15. Днем нас вызывали на Маргенецкую, отловить летучую мышь. Заявитель испугался ее, закрыл квартиру и позвонил нам. Приехали, долго искали, а "летучая мышь", в итоге оказалась большим бражником", – говорит Миша.

Летучие мыши – довольно распространенная причина для вызова, но чаще всего волонтерам команды приходится спасать котов, собак и ворон.

"Это три вида животных, которые чаще всего попадают куда-то. Коты – они везде: на деревьях, на фасадах домов, в подвалах, машинах, ямах. У собак чуть меньше подвижность, поэтому в основном надо поймать раненное животное или больное, которое забирают на лечение, либо они падают в ямы и колодцы. А вороны, в основном, на деревьях повисают, в чем-то лапками запутываются. Или отлов нелетающей вороны, которая крыло поломала и бегает, таких отдаем в приют "Лунная долина" или "Усадьба Нюшаниково". Правда, травмированную ворону можно и дома содержать, если она не летает: это хорошее домашнее животное, она к человеку привыкает и становится почти ручной", – объясняет волонтер.

Все просьбы от киевлян о спасении животных диспетчер вносит в специальную электронную ведомость, которая доступна всей команде.

"Сейчас по заявке – один котенок, которого хотят поймать и забрать домой. Еще один – забежал в подъезд и залез в щель между шахтой лифта и стеной дома, его хотят выселить обратно на улицу. И еще есть одна ворона, которая не летает, но быстро бегает. Ее надо в приют отвезти", – говорит Миша.

Связь. На телефон диспетчер присылает заявки. Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Вызов первый: ловим дикого котенка

Около пяти часов вечера мы отправляемся на улицу Драгоманова – ловить маленького бездомного кота. Команде спасения позвонили волонтеры: возле одной из высоток поселился дикий котенок, которого женщины решили "одомашнить" и пристроить. Маленький "тигр" не давался в руки, так что без помощи спасателя не обойтись.

На момент прибытия нашего экипажа, котик спрятался под машиной на обочине и выходить явно не собирался. Миша собирает сачок и идет ловить упрямца. Чтобы выманить котенка, возле авто выкладывает "дорожку" из корма. Привлеченный запахом еды, малыш выходит из своего убежища, но, завидев проходящую мимо собаку снова прячется. Через пару минут котенок вновь отправляется к еде. Взмах сачком – и он попался. Несмотря на грозное шипение и "кошачье кун-фу", спустя мгновение котик уже в переноске. Для надежности, ее обматывают скотчем.

Момент отлова. Испугавшись дворовой собаки, котенок долго не хотел выходить к еде из своего укрытия. Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Дальше у котика – домашняя жизнь, ну а мы отправляемся на следующий вызов. Как оказалось, за это время котенок, застрявший в подъезде, смог самостоятельно выбраться и убежать. Так что отправляемся в центр Киева – ловить ворону.

Вызов второй: нелетающая ворона в сквере

Пернатого новичка в сквере неподалеку от Киевского велотрека заметили около недели тому назад. Птица не могла летать, но с удовольствием принимала угощения, подходя к людям без опаски. Местные жители даже специально приходили сюда, чтобы покормить "неперелетного" постояльца. Вот и сейчас, приехав на улицу Коцюбинского, мы нашли птицу возле дедушки с внуком: ворона как раз лакомилась принесенной ними булочкой.

Увидев незнакомого ему спасателя, птица даже не предприняла попыток убежать. Но, оказавшись в руках, возмущенно каркала и даже пыталась клеваться. Птичка отправляется в клетку, ее следующая остановка – приют "Лунная долина", где ее уже ждут. Там, помимо воронов, живут и птицы из дикой природы, которые получили травму, оказавшись в "каменных джунглях". В целом, спасение "недомашних" зверей в работе команды – распространенный случай.

"В городе много интересных животных. На днях было несколько заявок по змеям. Одна медянка на Выборгской, а в другом месте змею убили до нашего приезда. Испугались, думали, что она страшно ядовитая, но их яд скорее опасен для ящериц, чем для людей. Еще спасали ежика, который в кольцо от пластиковой бутылки залез, когда был маленьким, потом вырос – и колечко пережало его. Черепах двух в парке "Орлятко" отловили – кто-то красноухую выбросил в озеро, они у нас вообще не проживают. Летучих мышей много, в квартиры часто залетают и люди их боятся – "страшные ужасные вампиры". Птицы разные – аисты, лебеди.

Птичка. Спасают немало птиц, попавших в беду. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

В прошлом году игуану ловили – "динозавра", который ел кабачки на огороде и топтал грядки. Вообще чудо, что диспетчеры поверили в эту историю. Мы поймали животное и отвезли в зоопарк, а потом нашлись хозяева игуаны Генри, и он вернулся домой.

Генри. Топтал грядки и пожирал кабачки. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

В июле на улице Жилянской мы отловили питона. Он — домашний, сбежал через форточку от хозяев и повис на фонарном столбе", – рассказал нам спасатель.

Питон. Поймали на фонаре по Жилянской. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

А вот самыми большими из тех, кого приходилось спасать, у команды оказались лоси, с ними приходилось иметь дело трижды.

"Они живут на Трухановом острове и переплывают по Днепру в город. Одного лося ловили с сотрудниками зоопарка и вывозили за Киев, он по Оболони бегал. Там была целая спасательная операция, полицию вызывали, перекрывали дороги, чтобы лось под машину не попал. Если такой зверь попадет под машину, не только ему будет плохо, но и от машины ничего не останется. Неизвестно, куда побежит лось, "подстреленный" снотворным. Но он на дорогу не выбежал, по газону побегал и там же заснул. Здоровенный такой, вдесятером его еле подняли", – вспоминает Миша.

Тем временем, от диспетчера поступает новый вызов: на окраине Глевахи в колодце оказался домашний пес. Так что отправляемся за город.

Вызов третий: спасение собаки

Указанный в заявке адрес удается найти не сразу: улица оказалась… проселочной дорожкой между полем и лесом. Здесь – незаселенные дачные участки, среди бурьянов по пояс виднеется брошенный фундамент. Чуть дальше нашелся и колодец – глубокая бетонная яма, куда упал домашний пес во время прогулки. Рядом спасателя ждут его хозяева – молодая семья, и очень переживают за любимца. "Он там несколько часов сидит. Скулит иногда", – жалуется девушка. Она говорит, что вызвать Команду ей посоветовали в ГСЧС, куда она обратилась с просьбой вызволить пса.

Окраина Глевахи. В зарослях ищем колодец, куда упал хозяйский пес и не мог сам выбраться. Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Достать собаку из такой ловушки – дело непростое: земляные края колодца осыпаются, а внизу, по словам местных, проблемы с воздухом. Дело в том, что в жуткую яму собаки падали уже неоднократно, и крепкие мужчины, спускаясь за ними на веревках, даже теряли сознание.

Миша приносит из машины альпинистское снаряжение, фиксирует веревку на ближайшем дереве и спускается с клеткой в подземелье.

Колодец. Михаил спускается под землю за собакой. Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Местные жители помогают вытащить переноску с собакой, после чего спасатель по веревке поднимается наверх. Выглядит заметно бледным: воздуха внизу и правда не хватает.

Пса, тем временем, достают из клетки. Он оказывается небольшой дворняжкой и очень рад видеть хозяев. Оказавшись на руках, пес лижет хозяина в щеку и отправляется домой – отмечать счастливое завершение своих злоключений. А местные жители решили в ближайшее время отправиться в сельсовет, чтобы решить вопрос с опасным колодцем: заметить яму в густой траве непросто, и упасть туда может кто-угодно.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Тем временем, на улице темнеет. После колодца без воздуха, Миша несколько минут приходит в себя на обочине, изучая новый вызов: в Киеве предстоит снимать с дерева сбежавшего из дома кота. И признается: за городом спасатели команды работают только в особых случаях.

"Мы работаем в Киеве и до 200 километров от города. Если животное попало в чрезвычайную ситуацию дальше этой зоны и заявитель сам справиться не может – то выезжаем. Конечно, отбор на такие вызовы более жесткий. К примеру, в Киеве мы снимаем кота, который сутки просидел на дереве, а в село выезжаем, если кот просидел там трое суток и наверняка не может слезть сам. На лебедей раненных ездим практически везде, был случай осенью, когда выезжали в Изяслав, это 350 километров от Киева. Все спасенные нами лебеди сейчас живут в Межигорье – уже целая стая. Если диких животных еще понятно куда девать, то котов и собак практически некуда – все приюты переполнены", – объясняет старший спасатель Команды спасения животный Киева.

Лебеди. На их спасение ребята выезжают очень часто. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

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Вызов четвертый: кот, который решил стать белкой

Во дворе на Волгоградской нас встречают взволнованные местные жители: домашний кот Буся взобрался на огромный клен и явно не собирается слазить. Сбежав из дома через форточку, пока его хозяйка в отъезде, домашний любимец уже сутки сидит среди ветвей и не реагирует на призывы спуститься вниз.

"Вызовов по диким котам и домашним, убежавшим на улицу – приблизительно одинаковое количество. Но уличные поумнее. С домашним котом, который очутился на улице, работать проще – он не знает где прятаться, куда бежать. А уличный знает в подвале все входы и выходы", – говорит спасатель.

Собравшимся под деревом соседям Миша выдает большую сеть – на случай, если кот, завидев спасателя, решит прыгнуть вниз с большой высоты. Став в круг, люди растянули ее, как батут. "Это напоминает какой-то ритуал", – шутили жители дома.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Спасатель, тем временем, привязывает страховку и с помощью веревки взбирается на высоту, превышающую ближайшую пятиэтажку – Буся сидит почти на верхушке. Завидев "незванного гостя", кот перебрался на тонкие ветки, а позже, молниеносно прошмыгнув по стволу, перепрыгнул на другую часть дерева, откуда взирал на собравшихся с заметным кошачьим презрением. "Кажется, он возомнил себя белкой", – комментирует родственник хозяйки кота. Оказалось, Буся может свободно перемещаться по дереву. А значит – кот чувствует себя в безопасности и в спасении не нуждается.

Тем временем, на часах уже за полночь, но поступает новый вызов: в заваренном приямке оказался маленький котенок. Так что едем на улицу Попудренко.

Вызов пятый: подкидыш, упавший в подвал

Случаи, когда коты не могут выбраться из подвалов и приямков, поскольку их закрыли решеткой или заварили металлическими листами – увы, не редкость. Иногда спасательные операции в таких случаях проходят неспокойно.

"Некоторым людям мешают коты, живущие в подвалах. Говорят, что из-за котов там якобы воняет. Но они там в туалет не ходят. А в подвалах воняет ужасно из-за того, что канализационные системы изношены, коты к этому никакого отношения не имеют. Еще одно странное предположение – что коты трубы портят: когти о них точат – и те якобы ломаются. Это какая труба должна быть, чтобы кот мог ее испортить? Но, так или иначе, множество людей пытаются котов в подвале извести. Травят их, замуровывают", – говорит спасатель.

Приехав на место, мы оказались в темном безлюдном дворе, и слышим тихое "мяу" из-под железного листа. По иронии, на нем кто-то белой краской нарисовал кошачью мордочку.

Заглянуть в приямок не удается: его накрытие наглухо приварено к арматуре. Миша приносит из машины болторез, которым можно "перекусить" металлические прутья. Спустя несколько минут доступ в приямок удается открыть – и спасатель спускается вниз, откуда возвращается с белоснежным котенком.

Услышав во дворе шум, к нам присоединяется девушка, которая и вызывала Команду. После уговоров, она решается приютить котенка у себя и найти ему новый дом.

"Мы стараемся, чтобы заявители всегда забирали животных. Нам просто уже некуда забирать. Дома спасателей переполнены, больше уже физически некуда. Если спасенное животное не травмировано и попало в неприятность, живя на улице, то мы его выпускаем обратно. Если это маленький котенок – то пытаемся его кому-то отдать", – объясняет Миша.

Тем временем, смена спасателя заканчивается, в Киеве – два часа ночи, и вызовов больше нет. Где-то на связи остаются диспетчеры команды: кроме спасательных операций, волонтеры помогают заявителям удаленно.

"По многим случаям дается консультация просто. К примеру, сегодня у нас спрашивали, что делать с котом, который подрался с собаками – отправили в ветеринарную клинику. Другой звонок – дети принесли с улицы стрижа с перебитым крылом, дали контакты орнитолога, который лечит птиц этого вида. Также нас просили поймать дикого травмированного пса – этот вызов переадресован в службу отлова собак", – объясняет спасатель.

За пять вызовов спасателю заплатили лишь дважды. Команда работает, в основном, за счет пожертвований от неравнодушных киевлян, следящих за работой команды на их странице в Facebook. "Помощь предлагают нечасто. Хватает денег, чтобы выплачивать зарплату диспетчерам, это 100 гривен за смену сейчас, и на топливо", – признается старший спасатель.

Небольшой перерыв на кофе – и разъезжаемся по домам: с утра у зооспасателей – еще один насыщенный день.

"Я сейчас кроме спасения животных почти ничем не занимаюсь, у меня это занимает почти 99% времени. Проснулся, поехал спасать животных, вернулся, написал сводку и лег спать. Потом проснулся – и снова поехал спасать животных. И так каждый день, без выходных", – говорит на прощание Миша.

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