Денисова посетила экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО

Денисова пояснила, что с учетом жалоб заключенных на работников медицинской части следственного изолятора, их будут осматривать врачи, которых предоставит Киевская горгосадминистрация

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила в Лукьяновском СИЗО заключенных экс-бойцов роты МВД Украины "Торнадо". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Как только из СМИ стало известно о событиях, которые произошли на территории Лукьяновского СИЗО 9 августа, представители офиса Уполномоченного сразу поехали на место для выяснения обстоятельств и проведения проверки, а также наблюдали за ситуацией все остальные дни", – написала Денисова.

Кроме того, по ее словам, представители омбудсмена поехали в места, куда этапировали еще четырех "торнадовцев", и приняли у них заявления, после чего были открыты производства для выяснения ситуации.

"Такие же заявления мы получили от тех заключенных, кто остался в Киевском СИЗО", – отметила она.

"Сегодня я, как уполномоченная Верховной Рады по правам человека встретилась со всеми причастными и непосредственно пообщалась с каждым, кто сейчас находится в СИЗО. Заключенные мне сообщили, что им нужна медицинская помощь. Я обратилась к следователям, и мы договорились, что вся необходимая медицинская помощь будет оказана", – заявила омбудсмен.

Она пояснила, что, с учетом жалоб заключенных на работников медицинской части следственного изолятора, их будут осматривать врачи, которых предоставит Киевская горгосадминистрация.

Как сообщалось, в камере экс-"торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО нашли флаг со свастикой, оружие и алкоголь.

Как сообщалось, 9 августа бывшие бойцы батальона "Торнадо", которых обвиняют в убийствах, жестоких пытках и изнасилованиях в Луганской области в 2014-2015 годах, устроили бунт в Лукьяновском СИЗО.

Как сообщили "Сегодня" в пенитенциарной службе, обвиняемые готовили массовые беспорядки в СИЗО, грабили сокамерников и угрожали им. Утром – экс-бойцов обыскали, нашли телефоны и горючее. Кто пронес в изолятор эти запрещенные предметы, сейчас выясняют. После обысков троих "торнадовцев" решили перевезти в другой изолятор. Узнав об этом, обвиняемые забаррикадировались в камерах.

Выяснилось, что двое сотрудников Лукьяновского СИЗО могли помочь осужденным экс-бойцам. Их отстранили от работы.

Напомним, в апреле 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы, еще четверым обвиняемым дал условные сроки.