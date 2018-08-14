Денисова посетила экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО

Сегодня, 22:33

Денисова пояснила, что с учетом жалоб заключенных на работников медицинской части следственного изолятора, их будут осматривать врачи, которых предоставит Киевская горгосадминистрация


Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила в Лукьяновском СИЗО заключенных экс-бойцов роты МВД Украины "Торнадо". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Как только из СМИ стало известно о событиях, которые произошли на территории Лукьяновского СИЗО 9 августа, представители офиса Уполномоченного сразу поехали на место для выяснения обстоятельств и проведения проверки, а также наблюдали за ситуацией все остальные дни", – написала Денисова.

Кроме того, по ее словам, представители омбудсмена поехали в места, куда этапировали еще четырех "торнадовцев", и приняли у них заявления, после чего были открыты производства для выяснения ситуации.

"Такие же заявления мы получили от тех заключенных, кто остался в Киевском СИЗО", – отметила она.

"Сегодня я, как уполномоченная Верховной Рады по правам человека встретилась со всеми причастными и непосредственно пообщалась с каждым, кто сейчас находится в СИЗО. Заключенные мне сообщили, что им нужна медицинская помощь. Я обратилась к следователям, и мы договорились, что вся необходимая медицинская помощь будет оказана", – заявила омбудсмен.

Она пояснила, что, с учетом жалоб заключенных на работников медицинской части следственного изолятора, их будут осматривать врачи, которых предоставит Киевская горгосадминистрация.

clipboard01757

Как сообщалось, в камере экс-"торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО нашли флаг со свастикой, оружие и алкоголь.

Как сообщалось, 9 августа бывшие бойцы батальона "Торнадо", которых обвиняют в убийствах, жестоких пытках и изнасилованиях в Луганской области в 2014-2015 годах, устроили бунт в Лукьяновском СИЗО.

Как сообщили "Сегодня" в пенитенциарной службе, обвиняемые готовили массовые беспорядки в СИЗО, грабили сокамерников и угрожали им. Утром – экс-бойцов обыскали, нашли телефоны и горючее. Кто пронес в изолятор эти запрещенные предметы, сейчас выясняют. После обысков троих "торнадовцев" решили перевезти в другой изолятор. Узнав об этом, обвиняемые забаррикадировались в камерах. 

Выяснилось, что двое сотрудников Лукьяновского СИЗО могли помочь осужденным экс-бойцам. Их отстранили от работы.

Напомним, в апреле 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы, еще четверым обвиняемым дал условные сроки.
бунт, СИЗО, лукьяновское сизо, торнадовцы
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: pushkinska.net

В Одессе из СИЗО госпитализировали экс-директора лагеря "Виктория", где в пожаре погибли трое детей

Сегодня, 21:07

Сегодня в Киевском районном суде Одессы должно было состояться очередное заседание по объединенному делу в отношении Саркисяна

Происшествия

В камере экс-"торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО нашли флаг со свастикой, оружие и алкоголь

Сегодня, 20:34

Ранее осужденные экс-бойцы спецроты "Торнадо" устроили бунт
Загрузка...

Политика

Тамразов вышел из СИЗО. Фото: theinsider.ua

Тамразов вышел из СИЗО под залог в 3 млн гривен

Вчера, 13:42

Экс-чиновник "Укргазвыдобування" был задержан при попытке дать взятку в 200 тыс. долларов

Происшествия

Двоих сотрудников Лукьяновского СИЗО отстранили от работы, – Минюст

10 Августа, 22:21

Продолжается служебное расследование

Украина

Торнадовцы вооржились и сопротивлялись вывозу из СИЗО. Фото: Facebook

Бунт "торнадовцев" в СИЗО: появились новые подробности

10 Августа, 17:43

Служебное расследование идет относительно двух сотрудников, которые помогали заключенным

Другие страны

В Бразилии заключенные устроили бунт в тюрьме

10 Августа, 16:49

Они выломали дверь камеры и устроили поджог
Загрузка...