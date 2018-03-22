Долгожданная весна в Киеве: 15 солнечных фото из Instagram

Сегодня, 17:54

Люди радуются оттепели и делятся снимками в блогах

  • Фото: sadxaka
  • Фото: dollva
  • Фото: nataliya_lebedeva777
  • Фото: allexpub
  • Фото: awesomekyiv
  • Фото: lesya__b
  • Фото: pznk_lifestyle
  • Фото: jane_shevchuk
  • Фото: kajo1983
  • Фото: anmaskva
  • Фото: bolsunovska.daria
  • Фото: alex_saaaaan
  • Фото: grandgo
  • Фото: zaitseva_ole4ka
Фото: sadxaka
Фото: dollva
Фото: nataliya_lebedeva777
Фото: allexpub
Фото: awesomekyiv
Фото: lesya__b
Фото: pznk_lifestyle
Фото: jane_shevchuk
Фото: kajo1983
Фото: anmaskva
Фото: bolsunovska.daria
Фото: alex_saaaaan
Фото: grandgo
Фото: zaitseva_ole4ka

В Киеве наступила долгождання оттепель. В городе тает лет на озерах и реках, а температура на солнце местами достигала 10 градусов тепла. Весеннее тепло порадовало жителей и гостей столицы и многие успели поделиться яркими фотоснимками в Instagram.

С наступлением тепла в центре столицы стало больше аниматоров, предлагающих с ними сфотографироваться. "Попросыпались зверьки и поймали туриста", – шутит пользователь по ником sadxaka.

А киевлянка, ведущая блог pznk_lifestyle, поделилась фотографией Лебединого озера на Позняках, на берегу которого есть красивая лавочка для влюбленных.

"Холодными зимами оно покрывается толстым льдом и дети катаются на коньках, и даже играют в хоккей – я видела, это прекрасно. Весной и летом тут людно, родители приводят деток кормить уток и голубей – это целое шоу, парочки прогуливаются вечерами, аттракционы, катамараны, лодки, закусочные, кофе", – пишет она.

Тем временем, до Пасхальных выходных остается меньше трех недель, и в столице вовсю идет подготовка к отмечанию светлого праздника. В этом году, уже традиционно, в Киеве пройдет масштабный фестиваль писанок на Софийской площади. Однако, в этот раз организаторы решили немного изменить формат и, кроме гигантских яиц, площадь украсят очаровательными кроликами.

А когда потеплеет, с 20 апреля по 27 мая на территории парка Певческое поле в Киеве состоится выставка тюльпанов "Вокруг Света".
Киев, фото, весна, instagram, Весна в Киеве
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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