Долгожданная весна в Киеве: 15 солнечных фото из Instagram

В Киеве наступила долгождання оттепель. В городе тает лет на озерах и реках, а температура на солнце местами достигала 10 градусов тепла. Весеннее тепло порадовало жителей и гостей столицы и многие успели поделиться яркими фотоснимками в Instagram.

С наступлением тепла в центре столицы стало больше аниматоров, предлагающих с ними сфотографироваться. "Попросыпались зверьки и поймали туриста", – шутит пользователь по ником sadxaka.

А киевлянка, ведущая блог pznk_lifestyle, поделилась фотографией Лебединого озера на Позняках, на берегу которого есть красивая лавочка для влюбленных.

"Холодными зимами оно покрывается толстым льдом и дети катаются на коньках, и даже играют в хоккей – я видела, это прекрасно. Весной и летом тут людно, родители приводят деток кормить уток и голубей – это целое шоу, парочки прогуливаются вечерами, аттракционы, катамараны, лодки, закусочные, кофе", – пишет она.

Тем временем, до Пасхальных выходных остается меньше трех недель, и в столице вовсю идет подготовка к отмечанию светлого праздника. В этом году, уже традиционно, в Киеве пройдет масштабный фестиваль писанок на Софийской площади. Однако, в этот раз организаторы решили немного изменить формат и, кроме гигантских яиц, площадь украсят очаровательными кроликами.

А когда потеплеет, с 20 апреля по 27 мая на территории парка Певческое поле в Киеве состоится выставка тюльпанов "Вокруг Света".