Детскую площадку на Позняках украсили черепахой-гигантом и крокодилом

Сегодня, 10:37

Дети в восторге от новых скульптур

Детскую площадку на Позняках украсили черепахой-гигантом и крокодилом
Автор фото: Александр Марущак, "Сегодня"

На Позняках появился свой "африканский уголок". Детскую площадку во дворах проспекта Григоренко украсили бетонные скульптуры в виде гигантской черепахи, на которую могут поместиться несколько детей, и зеленый Крокодил Гена с открытой пастью.

Ранее здесь были установлены скульптуры зебры, жирафа и слоника. Вскоре мастера обещают доделать скульптуру верблюда и на нем смогут сфотографироваться все желающие. Площадка переполнена детьми, и они в восторге от скульптур.

фото: Александр Марущак

Напомним, на "Берестейской" в Киеве забор "украсили" помидорами. Для этого использовали несколько килограмм овощей. Местные жители осудили подобное творчество. Другие же граждане шутят, что, судя по такому "творчеству", в стране полный порядок с продуктами питания.

Кроме того, в парке "Нивки" создали сказочную поляну. В новой арт-зоне поселились Кощей Бессмертный, Ивасик-Телесик и гуси-лебеди, Баба-яга с лопатой и другие известные персонажи народных сказок. Необычные резные скульптуры из дерева создал известный украинский мастер Сергей Стеблюк.
Киев, дети, жители, скульптуры, крокодил, черепахи, двор, творчество, позняки, местные жители, Григоренко
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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