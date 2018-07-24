Экзотические питомцы: у киевлянина дома живут змея, игуана и пауки

Вчера, 15:20

Любимцы требуют меньше внимания и ухода, чем привычные коты и собаки


Экзотика в большом городе: сразу двух необычных животных забрала с улиц Команда спасения животных в Киеве и его окрестностях. Сначала спасли двухметрового питона, а несколько дней спустя – одомашненную лисичку.

Между тем, у киевлянина Ипполита Ермолаева вместо собаки, кошки или хомячка – тоже необычные домашние любимцы.

"Сверху пауки – шесть штук. Этот маленький еще, подросточек. Здесь пара палочников живет. Еще – улитка и змейка ", – показывает любимцев Ипполит.

Самому старшему пауку – семнадцать лет. Мужчина признается: экзотику любил всегда. К тому же, паукам нужно не так много времени и внимания, как, например, собаке.

"Забыл покормить – покорми через неделю. Забыл через неделю – через месяц покорми", – улыбается хозян необычных питомцев.

Купить похожего паука можно за 50 гривен. Но попадаются экземпляры стоимостью в тысячу долларов! Птицееды Ипполита – экономные. Хозяин расходуется только на корм, питомцы едят личинок. За месяц паук съедает до десяти штук.

А змея у киевлянина живет уже три года. Уж не ядовит. Его содержание обходится в 20 гривен в неделю. Именно столько стоит одна мышь. Ипполит вспоминает: однажды пресмыкающееся с будущим обедом сильно его напугали, когда вместе сбежали из террариума.

"Мышь нашлась через три дня, я ее выловил. Змеи нет и нет. А что с мышью делать... Ну, посадил в терариум, а она стала есть. В результате это стал домашний питомец, которого уже стало жалко отдавать", – признается Ипполит.

Настоящим членом пестрой семьи стала игуана. Ящерица – травоядная, обожает листья салата. С кошелька хозяина ее уход забирает пятьсот гривен в месяц. Но денег, говорит мужчина, – не жалко. К примеру, цена на хороший корм для четвероногих начинается в среднем от пяти сотен гривен.

"Никогда не задумывался и не замечал, что она в бюджет вкладывает какие-то негативные моменты", – говорит он.

Ипполит говорит: экзоты – такие же домашние любимцы, и их общество приносит огромное удовольствие.

"Наверное непредсказуемость его поведения тоже добавляет некого шарма и интереса", – признается киевлянин.

Напомним, на прошлой неделе в частном секторе на Софиевской Борщаговке на территорию одного из домов забежала лиса. Владельцы территории решили, что это случайность, и прогнали животное, но оно вскоре вернулась обратно. Впоследствии обнаружили, что на лисе надет ошейник, и стало ясно, что это сбежавшая ручная лиса, рассказали в столичной Команде спасения животных.

"Двое спасателей ловили лису почти два часа. Она быстро бегала по территории, пряталась в кустах, выбегала за забор. Но потом лиса спряталась под кучей дров, откуда и была успешно извлечена", – говорится в сообщении команды.

Ранее в Киеве на улице Жилянской, 54 прохожие обнаружили огромную змею, висевшую на фонарном столбе. 

Еще один необычный вызов получили в конце прошлой недели волонтеры "Команды спасения животных" на улице Выборгской. Жителей напугала змея, которую заметили под лестницей одного из зданий. По словам волонтеров, это была медянка – слабоядовитая змея из Красной Книги (на людей она не нападает, но даже в случае укуса ее яд для человека не смертелен).
Киев, паук, змеи, киевлянин, любимцы, домашние животные
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"Сегодня"

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