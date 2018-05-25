Футбольные болельщики в Киеве радуются дешевой еде и дружелюбным людям

В четверг на Крещатике торжественно открыли фан-зону Лиги чемпионов. Под гимн вынесли Кубки ЛЧ УЕФА. Почетные трофеи несли легенда сборной Бразилии, бывший защитник итальянского "Милана" Кафу и амбассадор финала Лиги чемпионов Ия Андрущак. "Сегодня" побывала на открытии городка "Фестиваль чемпионов" и пообщалась с иностранными болельщиками.

Здесь оборудовано более десятка павильонов, в которых можно поиграть в настольный и мини-футбол, а также попробовать себя в роли футбольного комментатора. Все желающие фотографировались с футбольными кубками, полчаса выстояв очередь к ним. По фан-зоне несколько часов маршировали красивые барабанщицы, срывая овации от интуристов. Для гостей играл струнный квартет Asturia и выступили группы ДахаБраха, Adam и TNMK.

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Сегодня в 16:00 все желающие смогли там посмотреть Турнир чемпионов. На поле вышли четыре команды, в состав которых входят звезды футбола: Андрей Шевченко, Луиш Фигу, Давор Шукер, Робби Фаулер, Стив Макманаман.

Еда и покупки на Крещатике

В одном из павильонов обустроили магазин с футбольной атрибутикой. Правда, цены тут "кусались": шарф — 750 грн, кепка — 1 тыс. грн, футболки — 1—1,5 тыс. грн, мяч — 4,5 тыс. грн! В обычном киевском магазине футболки стоят по 200 гривен.

Досуг. Болельщики довольны вкусной едой и мечтают сходить в киевский музей истории туалета. Фото: В. Лазебник

Иностранные болельщики отдыхали около торговых точек с едой. Там предлагали хот-доги за 60 грн, сендвичи с чабатой — 90 грн, бургеры — 130—170 грн (с сыром чеддер или дорблю), пельмени фри — 100 грн за стакан объемом 0,5 л. Пиво — 60 грн за 0,5 л.

"Цены у вас доступные. И перекусить можно вкусно, и пиво дешевое. Люди дружелюбные. Слышал, что копы и пограничники будут встречать нас с раскрашенными лицами в цвета команд-финалистов. Увы, такого не было в аэропорту", — рассказал "Сегодня" Дэвид из Бирмингема.

Кстати, вне фан-зоны цены на еду взвинтили до неприличия. Возле НСК "Олимпийский" продавали бургеры по 297 гривен!

Фан-зона. Гостей развлекали красивые барабанщицы. Фото: В. Лазебник

Жилье и безопасность болельщиков

Дэвид нам рассказал, что поселился в хостеле неподалеку НСК "Олимпийский".

"Жилье обошлось в 250 фунтов (8700 грн) за неделю. В комнате нас 10 человек. Бюджет моей поездки — 1,5 тыс. фунтов (52 тыс. грн). Я хочу посмотреть город и обязательно зайти в киевский музей истории туалета, про него давно слышал. Еще впечатлила старинная архитектура Киева", — отметил он.

"Хоть нас и пугали ценами на жилье, но есть альтернатива. Я снял комнату в квартире неподалеку от метро "Университет" за 300 фунтов (10,4 тыс. грн) за 5 дней. Там комфортно. Обязательно загляну в киевские храмы", — рассказал нам Пол, болельщик из Ливерпуля.

Что же касается безопасности, то на Крещатике вчера дежурило очень много полицейских. Правоохранители уже зафиксиро-вали по городу четыре ин¬цидента с фанатами.

"Одна кража, одно застревание в лифте, одно мошенничество и одна потеря телефона", — рассказали в полиции.

Напомним, в столичном метро к финалу Лиги чемпионов УЕФА курсирует тематический вагон. В нем нарисованы облака на потолке, сиденья пронумерованы и пол сделан в виде футбольного поля, с его центром и зоной ворот. Киевляне уже могут прокатиться в необычном вагоне и ощутить на себе праздник большого футбола.

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая. (Начало – 21:45, ТВ – "Украина").