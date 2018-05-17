Гигантский мозг, пруд с карпами и деревья в смоге: как украсили ботсад в Киеве

Сегодня, 09:59

В ботсаду Гришко появились мини-экосады

 

  • «Когда все дома». Композиция состоит из съедобных растений
  • «Экоидиллия». Домик среди растений с мини-жильем для муравьев
  • «Парадигма мышления». В центре мини-сада — гигантский мозг
  • «Вырубка лесов». Поднимают проблему сохранения деревьев
«Когда все дома». Композиция состоит из съедобных растений
Полюбоваться выставкой можно с 17 по 20 мая
«Экоидиллия». Домик среди растений с мини-жильем для муравьев
Полюбоваться выставкой можно с 17 по 20 мая
«Парадигма мышления». В центре мини-сада — гигантский мозг
Полюбоваться выставкой можно с 17 по 20 мая
«Вырубка лесов». Поднимают проблему сохранения деревьев
Полюбоваться выставкой можно с 17 по 20 мая

Полюбоваться выставкой можно с 17 по 20 мая

Полюбоваться выставкой можно с 17 по 20 мая

Полюбоваться выставкой можно с 17 по 20 мая

Полюбоваться выставкой можно с 17 по 20 мая

Полюбоваться выставкой можно с 17 по 20 мая
фото: Виталий Лазебник

Сегодня в столичном ботсаду им. Гришко (ул. Тимирязевская, 1) в рамках фестиваля "Ландшафтная весна" открывается необычная выставка — "Зеленая виза в будущее", на которой украинские архитекторы и ландшафтные дизайнеры представят 12 мини-садов на экологическую тематику.

Полюбоваться ими можно с 17 по 20 мая (вход в ботсад для взрослых — 50 грн, детей — 20 грн). Вчера участники заканчивали последние приготовления перед открытием: высаживали цветы и монтировали конструкции. Для создания мини-садов использовали разные материалы: камень, дерево, песок, плитку, трубы, а из растений — шалфей, кариопсы, азалии, мох, сон-траву, папоротник, а некоторые даже перец, помидоры, капусту, клубнику, топинамбур…

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Каждая композиция имеет свой философский смысл. К примеру, "Парадигма мышления" никого не оставит равнодушным, ведь там сконструирован из бетонных блоков человеческий мозг.

"Этот сад призывает задуматься о том, как оставить нашим детям планету, где они смогут дышать свежим воздухом. Ведь можно строить город, где вокруг все каменное, серое, а можно сделать его красивым. Все начинается с мышления, поэтому мозг — главный элемент сада", — поясняет автор работы, ландшафтный дизайнер из Киева Анна Галаган.

Впечатляет мини-сад, где поднимается проблема вырубки леса. Если присмотреться, то в композиции можно разглядеть черные человеческие руки, которые от пеньков тянутся к зеленым насаждениям. А рядышком деревья укутаны белой тканью, которая символизирует смог.

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"Вырубка леса — одна из самых серьезных экопроблем, и человечеству стоит задуматься об этом", — поясняет автор Анна Мунтян.

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Неподалеку есть еще один мини-сад под названием "Будущее в наших руках" — там можно увидеть импровизированный пруд с огромными карпами кои. А вот сад "Когда все дома" впечатляет количеством растений.

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"Их в композиции более 50 видов, 98% из них — съедобные: чеснок, укроп, петрушка. Мы хотели показать, что можно создать огород, который будет давать пищу и при этом выглядит эстетично", — пояснила Ирина Казакова.

После завершения фестиваля большинство садов будут демонтированы.

"В прошлом году условием участия в фестивале было оставить сады в ботаническом саду, их было 11. В этом году — по желанию. В итоге останутся только 2—3 сада. На участие в фестивале подавалось более 40 проектов", — пояснила нам организатор фестиваля Ольга Камоликова.

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Напомним, в 2017 году в киевском ботаническом саду имени Гришко появились герои "Звездных войн".
фото, выставка, ботанический сад, гришко, ботсад, ботсад Гришко
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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