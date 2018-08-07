Голограммы против нелегалов: в Киеве ларькам будут выдавать специальную эмблему

Законные МАФы на колесах и торговые палатки начали маркировать специальной голограммой. Пилотный проект запустило КП "Городской магазин".

Как объяснили на предприятии, голограмма формата А5 представляет собой информационную эмблему, защищенную водяными знаками. На ней указано название КП, имя, фамилия и отчество предпринимателя, номер договора и срок его действия. Получить такие эмблемы в двух экземплярах могут владельцы автокофеен, передвижных прицепов и сезонных палаток, имеющие договоры.

"Эмблема обезопасит от подделок разрешений на торговлю", — рассказали в департаменте промышленности КГГА.

По словам директора КП "Городской магазин" Андрея Андрущенко, в рамках пилотного проекта 8 голограмм уже выдали торговым точкам в парке "Партизанской славы".

"До конца месяца планируем обеспечить ими все легально установленные точки в Киеве", — сообщил Андрущенко и добавил, что все незаконные точки будут демонтированы.

Напомним, в ближайшее время демонтируют рынок возле Шулявского моста. Оживленный коридор из торговых точек рядом со входом на станцию метро уже заметно опустел. Большинство магазинов, а их тут несколько десятков, были наглухо закрыты роллетами, на которых висели объявления о переезде по новым адресам. Некоторые еще продолжают работать, параллельно пакуя свой товар в мешки.