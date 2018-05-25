Гороскоп на год для Киева: на Борщаговке нужно быть экономным, а на Подоле — отдыхать

В канун Дня Киева столичный астролог Любовь Шехматова составила гороскоп для города и горожан на следующий год. По ее прогнозу, в Киеве стоит ожидать строительства спортивно-оздоровительных комплексов, бассейнов, детских садиков, игровых площадок. Будут обустраиваться места для отдыха и развлечений, парковых зон, мест "тусовки" для молодежи.

По ее словам, самые благодатные открытия ждут столичных археологов, древний Киев откроет им свои сакральные недра. Музеи и исторические заповедники станут неприкосновенной городской ценностью. Налоговая политика, система социальных пособий, пенсий и зарплат должна улучшится, поскольку бюджет возрастет. Успешно пройдут реформы в медицине.

К сожалению, действия муниципальной власти будут сопровождаться всякого рода провокациями, а принятие важных решений пронизано политическими мотивами и будет даваться с большими пробуксовками. Причина в устаревшем законодательстве, которое давно нужно менять. В коммунальной сфере нужна срочная реорганизация, чтобы избежать фатальных неприятностей. Например, городу нужно срочно справиться с проблемой утилизации отходов.

По мнению астролога, большая ответственность лежит на органах полиции, там по-прежнему нужны достойные профессионалы, ведь преступный мир на пике расцвета. Осенью грядет благодатный бум в международной торговле — увеличится экспорт отечественной продукции, в туризме, внедрении инновационных технологий. Начнется новая эра в сфере домостроительства, ресторанного и гостиничного бизнеса.

РУСАНОВКА, БЕРЕЗНЯКИ, ВОСКРЕСЕНКА (Овен)

Жители этих районов столицы находятся на пути жизненных трудностей и испытаний. Не стоит жить иллюзиями. Вам может не повезти с карьерой и покровителями. Но не отчаивайтесь! Отдушину найдете в хобби, творчестве, родных людях. Занимайтесь семьей, обустраивайте свой быт. И главное, в гречку не скачите, брачные узы для вас незыблемы! Осенью желательно сменить обстановку, например отправиться в далекое путешествие.

ДАРНИЦА, ПОЗНЯКИ, ОСОКОРКИ, ХАРЬКОВСКИЙ МАССИВ, БОРТНИЧИ (Телец)

Вам целесообразно продвигать семейный бизнес, приобретать недвижимость. И помните: удачные возможности рядом. Оглянитесь вокруг, вы ходите по золоту! Если манит успехом зарубежье с целью заработать — это иллюзия. Пускайте корни дома! Вам как никогда важно пересмотреть базовые ценности, избегайте нравоучений и не пытайтесь никого переделать под себя.

ГОЛОСЕЕВО (Близнецы)

Жители этого района обладают большими талантами и колоссальным профессиональным опытом. Если вам недостаточно средств для реализации своих желаний, то помните, что брать взаймы вам категорически нельзя — могут возникнуть неприятности. Помощь ищите от соседей и коллег. Больше общайтесь! Те, у кого подкачало здоровье, смогут подлечиться, здесь удачная полоса. Начиная с осени одиноким повезет найти свою половинку, а брачные пары воскресят увядающие чувства.

ПЕЧЕРСК (Рак)

Расплатитесь с долгами и кредитами — взаймы брать нельзя! Любые потери (воровство), убытки, ограничения в финансах предопределены. Фортуна благоволит к творческим личностям, у вас обязательно должно быть вдохновенное хобби, любимое занятие, чтобы ощутить полноценность бытия. В семейных делах грядут испытания. Если отношения себя исчерпали, их придется разорвать. Но окончательный выбор за вами. Осенью начинается трудовой аврал, вы будете нарасхват и разбогатеете.

ЦЕНТР (ЛЕВ)

Все, кто здесь живет, работает, проводит досуг в центре города, ощутят на себе колоссальный прилив энергии, чтобы дать заряд бодрости для всего города. Тут все складывается удачно! Обычные люди смогут получить пользу от реконструкций исторических зданий, аренды недвижимости, преуспеть в бизнесе. Если одолевает тоска, уныние, спешите за положительными эмоциями в центр, здесь открывается второе дыхание!

ПОДОЛ (Дева)

Жителям Подола стоит помнить, что жизнь бурлит как наверху, так и под землей... Прошлое раскрывает свои тайны, и любые археологические раскопки (или случайные в процессе строительства) несут приятные сюрпризы и невероятные исторические артефакты. Они помогут восстановить древний облик Киева! Кстати, обустройство пешеходных зон, новых транспортных развязок в районе тоже пройдет успешно. Для достижения внутренней гармонии подолянам следует меньше работать и больше отдыхать, восстанавливать ранее утраченные энергетические силы.

СОЛОМЕНКА (Весы)

Жители района обретут достойных единомышленников по духу и бизнесу, с которыми будет происходить равноценный обмен энергиями и впечатлениями. Это принесет достойною финансовую прибыль, которой нужно обязательно делиться, а именно: инвестировать в другие проекты. Осенью можете рассчитывать на карьерный рост по служебной лестнице. А гнет домашних проблем — это испытание.

СЫРЕЦ, ДОРОГОЖИЧИ, НИВКИ, ШУЛЯВКА (Скорпион)

Космические ритмы максимально благоприятствуют этой территории. Все бытовые проблемы, недоделки, отложенные "на потом" за последние годы, ввиду разных причин удастся завершить. Капитальные ремонты пройдут "на ура". Жизненный темп у района огромный, амплитуда действий всех, кто здесь живет и работает, достигнет позитивной кульминации. Дерзайте и закаляйтесь, каждый имеет шанс испытать себя на прочность в роли руководителя, обустроить карьеру и реализовать планы. Осенью вам должно повезти с финансами и в семье наладятся отношения с детьми.

КУРЕНЕВКА, ВИНОГРАДАРЬ, ВЕТРЯНЫЕ ГОРЫ (Стрелец)

Людям, живущим в этом районе, присущ дар провидца. Вы очень тонко все ощущаете, умеете вовремя сорвать маски с людей непорядочных, лгунов, погрязших в пороках. Занимайтесь благотворительностью, проявляйте милосердие и сострадание к несчастным, покровительствуйте нуждающимся, не афишируя этого. Осенью начинается триумфальный взлет во всех сферах. Реванш возьмут все, кто в свое время был незаслуженно унижен и обижен.

БОРЩАГОВКА, СВЯТОШИНО (Козерог)

Жителям района предстоит уменьшить свои аппетиты и привязанность к привычным финансам и комфорту — грядут тяжелые времена, и возможны потери. Но это не повод для депрессии. Трудности пройдут! Вам не стоит устраивать конфликтов на работе, идите на компромисс. Работа в коллективе будет для вас плодотворной. Здесь вы неформальный лидер. В семье вы обязаны быть в паре, как нитка с иголкой. Помните, что ваш партнер — это друг с любящим сердцем.

ОБОЛОНЬ, ПЕТРОВКА (Водолей)

В бизнесе и карьере звезды сулят этому району и его жителям большой фарт. Но следует регулярно "перезагружаться", чтобы избавиться от личного негатива — гордыни и бунтарства. Помните, не нужно никому ставить палки в колеса! Иначе сами попадете в неприятности. Умело очаровывайте своих поклонников, последнее слово всегда за ними. Если хотите найти суженого или завести надежные деловые отношения — атмосфера местности этому способствует.

ТРОЕЩИНА (Рыбы)

Жители района ощутят милость судьбы в духовном развитии, личной жизни. Их материальный статус возрастет, здоровье улучшится. Главный совет: не бездельничайте, трудитесь с вдохновением, осваивая новые технологии, а осенью вас ждет карьерный взлет и расцвет бизнеса. Любимая работа для вас не только источник прибыли, но и уникальный целитель! Жителям района очень полезно путешествовать, выбирайте дальние и самые смелые маршруты, сочетая их с культурным развитием.

Напомним, что в этом году День Киева и День столицы будут отмечать 27 мая – после проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА. Из бюджета города на проведение и организацию праздничных мероприятий по случаю Дня Киева и Дня столицы выделено 200 тыс. гривен.

Предусмотрены выступления хоров и ансамблей, будет проведен танцевальный флешмоб, DRUM ART SHOW, dj-сеты, а также поздравительную речь скажет мэр Виталий Кличко.

В воскресенье, 27 мая, с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится большой концерт ко Дню Киева.