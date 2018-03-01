Гостиный двор хотят вернуть Киеву

Здание Гостиного двора на столичном Подоле по решению суда вернули в госсобственность. Такое решение вынес Апелляционный хозяйственный суд, где состоялось заседание по делу о расторжении договора аренды между "Укрреставрацией" и Фондом госимущества (ФГИ).

Помимо расторжения договора аренды и возвращения здания, "Укрреставрацию" также обязали выплатить ФГИ 29 712 грн за экспертизу, которую в прошлом году провели специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, чтобы оценить состояние постройки. В то же время Гостиный двор простаивает без крыши, ремонта и консервации уже четвертый год. По словам активистов, за это время постройка пришла в упадок: кирпичные стены начали осыпаться, а здание заросло травой и кустами.

Работы в здании Гостиного двора и суды

Реконструировать здание "Укрреставрация" начала в 2012 году. Тут должны были открыть торговые помещения, художественную галерею, проводить образовательные и культурные мероприятия. В 2014 году столичные активисты добились через суд отмены разрешения перестройки здания, и работы остановили. Решение суда фактически оставило постройку прямо посреди проведения процесса реконструкции — с голыми стенами. За два года тут успели только демонтировать крышу здания, усилить фундамент и частично стены. Между "Укрреставрацией" и Фондом госимущества, на балансе которого находится Гостиный двор, начались судебные тяжбы о расторжении договора аренды.

Вчера в "Укрреставрации" заявили, что от своих планов отступать не намерены.

"Решение суда будет оспариваться с ходатайством о приостановлении решения апелляционной инстанции. Если нам удастся остановить решение суда, то, конечно, пока выплачивать эту сумму за экспертизу мы не будем", — рассказали нам в компании.

Какая судьба ждет Гостиный двор

Как объяснили "Сегодня" в Фонде госимущества, теперь Гостиный могут либо передать в коммунальную собственность, либо найти нового инвестора, который отреставрирует постройку. Забрать здание в собственность города Киеврада изъявила желание еще в прошлом году, поддержав соответствующее решение на сессии. По словам депутата Киеврады и соавтора решения Виктории Мухи, здание требует скорейшего проведения консервационных и противоаварийных работ с последующей реставрацией.

"ФГИ должен зарегистрировать право собственности на этот объект. Параллельно, я так думаю, КГГА подготовит обращение в Кабмин, который и решит передачу Гостиного двора в комсобственность города. Мы надеемся, что это произойдет как можно раньше", — рассказала "Сегодня" Муха.

После восстановления Гостиного двора в нем планируют обустроить Музей истории Киева.

Гостиный пережил пожары и войны

Проект Гостиного двора в 1808 году предложил итальянский архитектор Луиджи Руска. Это должно было быть монументальное здание в виде замкнутого прямоугольника с внутренним служебным помещением, к которому вели шесть входных групп в виде ворот. Однако начатое строительство прервали, возвели только один этаж, хотя, по проекту, их должно было быть два. Причина: масштабный пожар в 1811 и война в 1812 году. Построили Гостиный только в 1813 году.

Первый раз здание реконструировали уже через 15 лет, а второй раз — во второй половине XIX века. Тогда же были замурованы арочные галереи. В начале 1970-х годов возродить Гостиный двор, который к тому времени пришел в аварийное состояние, взялась известный архитектор Валентина Шевченко. Проектные и строительные работы продолжались с 1971 по 1990 год. Его возвели из кирпича на основе проекта, который предложил Луиджи Руска.