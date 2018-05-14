Гроза и ветер: Киев предупреждают о грядущей непогоде

В Киеве до конца суток 14 мая в столице ожидается гроза, порывы ветра 15-18 м/с. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, сообщает КГГА.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

необходимо избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, на выходных сильный ветер, который разбушевался в столице и пригородах в воскресенье, стал причиной серьезных происшествий.

По сообщениям Укргидрометцентра в Киевской области сегодня также ожидаются шквалы (усиление ветра до 15-24 м/с) и грозы.

По словам синоптиков, над Украиной пересеклись два фронта – холодный и теплый, начав "борьбу" за территорию. Поэтому в ближайшие дни небо над Украиной в основном будет затянуто тучами, лишь изредка будет показываться солнце, но сильный ветер будет его "занавешивать" грозовыми облаками.



