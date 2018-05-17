Иностранцам в "Борисполе" рассказали о Дне вышиванки

В четверг возле Святошинской РГА в Киеве собралось более 500 человек в вышиванках

Украинцы празднуют День вышиванки. И не только в Украине, но и за рубежом.

Наряды – на любой вкус и настроение. С цветочными и геометрическими орнаментами. Это работы дизайнера Юлии Магдич. Первую рубашку вышила для друзей. Когда началась Революция достоинства. Говорит, даже не представляла, что увлечение перерастет в успешный проект.

"Целая команда разрабатывает одну вышиванку. У нас есть конструктор, есть технолог, художник. Сначала это все изображается тематически на бумаге. Затем группа наших художников-энтузиастов все соединяет в одно платье", – говорит Юлия Магдич, дизайнер.

На полностью вышитое платье идет 18 километров нитей!

У каждой вышиванки – своя история и замысел. Вот эта символизирует плодородие – как наш украинский чернозем. А рисунок на ней – богатство и благополучие. Вышиванки в тренде и к восточных красавиц. Эта вышивка была сделана специально для Ближнего Востока. Она сделана в форме кафтана, но с традиционными украинскими братчиками такую вышиванку – с маками, преимущественно выбирают невесты. Самый популярный украинский орнамент сразу находит свою обладательницу.

























фото: Григорий Салай

Здесь у нас есть символы воды, солнца. Это фактически вышивка, которая олицетворяет собой основу жизни: этакие полосы и горизонтальные и вертикальные – это все опора, опора на мир.

В День вышиванки ждал сюрприз и гостей Украины. В аэропортах иностранные туристы получали листовки с текстом о празднике и украинских традициях. Роксолана сегодня сменила форму пограничника на вышиванку. Говорит, пассажиры приятно удивлены.

"Очень улыбаются, им нравится, что Украина также приветствует их, они заинтересованы, интересуются, задают вопросы", – рассказывает Роксолана Науменко, инспектор пограничного контроля.

"Сегодня каждый иностранец, который прилетит или улетит из Украины, узнает, что в Украине есть такой праздник", – говорит Александр Ткачук, организатор всемирного дня вышиванки в Украине.

Самые маленькие пассажиры международного аэропорта "Борисполь" получили вышитую рубашку. С ними полетят в путешествие. А те, кто в вышиванках уже за границей – в турецком городе Измире, – развернули... 52-метровое вышитое полотно с украинской символикой.

Кроме того, в четверг возле Святошинской РГА в Киеве собралось более 500 человек в вышиванках. Представители Нацреестра рекордов Украины зафиксировали рекорд: наибольшее количество участниц в вышиванках в одной локации от двух месяцев (Ольга Понурко) до 86 лет (Варвара Коба).

Ранее мы писали, что украинские звезды уже успели сфотографироваться в вышиванках и выставить снимики в соцсетях.