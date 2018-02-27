Испытание для бюджетной комиссии Киевсовета: будет ли создан парк на Подольских холмах?

Завтра на заседании Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития будет обсуждаться проект решения о создании парка площадью 55,8 тыс. кв м в переулке Кияновском, 13-21, в Подольском районе. Его инициатором выступила депутат фракции "Об'єднання "Самопоміч" Ольга Балицкая. Если завтра депутаты проголосуют за создание парка, – центр столицы получит большую зеленую зону на холмах между Воздвиженкой и Пейзажной аллеей.

Вопрос о предоставлении статуса парка территории в Кияновском переулке, 13-21, стал актуальным после многочисленных обращений жителей города и общественных организаций, которые настаивали на сохранении многолетних насаждений, склонов территории, прилегающих к микрорайону "Воздвиженка" в Подольским районе. Активистам и местным жителям пришлось пойти на такой шаг, поскольку застройщики стараются заполнить недвижимостью едва ли не все свободные участки в центре Киева. И пока активисты боролись против строительства девятиэтажного отеля на месте сквера на Воздвиженке, на прилегающих зеленых территориях начались очередные стройки.

Активисты обратились с просьбой защитить территории от застройки и сохранить скверы и парки к депутатам Киевсовета и получили поддержу от Ольги Балицкой. Строительство на Кияновском переулке запрещено в соответствии с действующим Генеральным планом развития города, согласно которому эта земля относится к "зеленой территории" и сейчас покрыта многолетними зелеными насаждениями. Использование этого участка под застройку невозможно и в связи с особенностью территории, которая находится в зоне потенциальных оползней. Однако Киев уже видел случаи, когда подобные ограничения не останавливали застройщиков от возведения новых зданий. Именно поэтому решение Киевсовета имеет такое большое значение.

"Завтрашний день станет днем испытания для депутатов Киевсовета, а для нас – ответом на вопрос, готовы ли депутаты отстаивать интересы горожан или только застройщиков. Готовы ли они поддержать нашу инициативу создать парк на постоянно застраивающемся Подоле? Мы будем принимать активное участие в благоустройстве парка и совместно с муниципалитетом создавать комфортное для жителей пространство, новый "зеленый уголок" в центре Киева, который будет лишен какой бы то ни было политической повестки", — говорит активистка Подольского района Татьяна Максименко.