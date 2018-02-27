"Испытание на человечность": журналисты "Сегодня" провели эксперимент в Киеве

Журналисты "Сегодня" провели социальный эксперимент в Киеве – "Испытание на человечность".

Как не окоченеть на улице? Можем ли мы рассчитывать на помощь прохожих в такую погоду? Сколько человек протянули руку замерзающему журналисту "Сегодня"?

Журналист Егор кутается в термоплед, надевает несколько курток, две пары штанов.

Тест на сочувствие прохожих к замерзающему журналисты начинают на самой оживленной улице столицы – Крещатике.

Люди ждут на остановке маршрутку рядом с лавочкой, на которой лежит журналист. Не обращают на него внимания и десятки прохожих. Но через семь минут девушка все-таки прерывает разговор по телефону.

"С вами все нормально? Может вам врача вызвать? Может какие–то таблетки? Я могу сходить в аптеку", – спрашивает она.

Когда девушка настаивает на помощи, корреспонденты раскрывают карты.

Журналисты переходят подальше от центра. И не успел Егор присесть, как сразу получает предложение о помощи.

Женщины настаивают – сидеть на холодном нельзя. Предлагают провести в ближайшее теплое место.

Эксперимент продолжается в спальном районе столицы. Журналист садится в сугроб прямо у выхода из метро. Трое прохожих оглядываются, но не останавливаются.

Но через пять минут к нашему журналисту решительно подходит молодой человек.

Парень ведет Егора туда, где можно согреться. А когда журналисты признаются, что это эксперимент, парень рассказывает, что из–за безразличия людей он потерял близкого человека.

"Холодно, разное бывает, сердце, голова. У меня крестный так замерз, никто не подошел, и он замерз, поэтому и подошел", – говорит он.

Как выяснилось, наиболее безразличными оказались прохожие в самой оживленной части города.

Как сообщалось, в ближайшие дни Украину накроют сильные метели. Самая сложная погода будет 1 марта ночью в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях – эти регионы ожидают очень сильные снегопады, метели и снежные заносы.

Отметим, на данный момент известно как минимум о десяти жертвах холодов в Европе: трое погибли во Франции, еще четверо – в Польше и трое – в Литве.