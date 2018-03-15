Как изменится Певческое поле в Киеве после реконструкции

В течение месяца в столице стартует реконструкция Печерского ландшафтного парка "Певческое поле". Деньги на обновление инфраструктуры будут выделены из городского бюджета, а обустройство развлекательных локаций возьмет на себя компания-оператор "Певческого поля".

Как удалось выяснить Segodnya.ua, знаменитый киевский парк поделят на несколько зон, каждая из которых будет иметь свои особенности. К примеру, там появится зона активного отдыха, в которой будут работать веревочный парк и самые большие в столице горки для катания на тюбингах.

В зоне для влюбленных обустроят кинотеатр под открытым небом с мягкими сидениями. Также на площадке создадут детскую зону и прочие. Построят на Певческом поле и Японский садик.

"О всех деталях мы расскажем в среду на пресс-конференции. А сейчас могу сказать, что это будет самая большая и креативная зона отдыха в центре Киева. Это место, где каждый сможет найти себе занятие. Как мы это видим. Допустим, в парк приходит семья из четырех человек. Старший сын может пойти в веревочный парк. Младшую дочь могут повести в зону аттракционов. Потом вся семья может отдохнуть, например, в зоне релакса или концертной зоне. Наша команда вкладывает средства в город. Мы точно знаем, что Певческое поле станет визиткой столицы". – рассказывает руководитель компании-оператора Grand Event Денис Погорелко.

"Певческое поле – уникальное креативное арт-пространство, где каждый год мы проводим четыре фестиваля цветов с мастер-классами, выставками и ярмарками, поэтому реконструкция и улучшение общей инфраструктуры является важным шагом к созданию в центре города площадки для комплексного и разнообразного отдыха населения", – отметил генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Михаил Наконечный.

Напомним, с 20 апреля по 27 мая на территории парка Певческое поле в Киеве состоится выставка тюльпанов "Вокруг Света".

Ранее стало известно, что лучшей композицией последней выставки цветов на Певческом поле "Фантастическая история" стала композиция КП СЗН Соломенского района. Как сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя", таковы результаты голосования на Facebook.