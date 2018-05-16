Как Киев готовится к финалу Лиги чемпионов УЕФА

До самого громкого футбольного противостояния Европы – 10 дней. Полиция провела масштабные тренировки по безопасности. Медики переходят в усиленный режим дежурства. А столичная власть ждет в три раза больше туристов, чем было в прошлом году на Евровидении.

Смотреть украинский футбол в столицу обычно приезжают примерно 70 тыс. болельщиков. На финал Лиги чемпионов – прогнозируют фанов вдвое больше.

"Из них где-то процентов 50% будут иностранные туристы. В основном болельщики команд, которые будут играть", – говорит Антон Тараненко, руководитель управления туризма КГГА.

С таким потоком, уверяют в мэрии, справятся.

"Большое количество фанов, представителей УЕФА, тысяч 30 – живут в гостиницах. Говоря об инфраструктурных моментах – город готов. Говорю о дорогах сейчас, о транспорте городском", – говорит Антон Тараненко.

В метрополитене обновили объявления на английском, как и надписи на экранах и указателях.

"Как показало прошлогоднее Евровидение – проблем у иностранцев в ориентировании в метро не было. И также мы внедрили недавно возможность оплаты банковской карточкой, также оплату по телефону", – говорит Наталья Макогон, спикер Киевского метрополитена.

А еще отправили сотрудников на курсы английского. Хотя волонтеров к работе же привлекут. Они будут помогать на улицах и стадионе.

Медики в ближайшие дни перейдут на усиленный режим дежурства.

"На стадионе работает пять медицинских пунктов для болельщиков, в которых работают медики со знанием английского языка", – говорит Сергей Тихенко, заместитель директора центра экстренной медпомощи г. Киева.

А еще отдельные пункты у стадиона и в нескольких километрах от него. Кроме привычного штата привлекут еще 30 карет скорой.

Центральная оперативная диспетчерская службы 103. Экстренной медицинской помощи. Все звонки поступают сюда.

В обычный день центр экстренной помощи принимает 5 тыс. обращений. Но готовы обработать и вдвое больше.

А это последние тренировки силовиков. Как успокаивать фанатов. За всем следят представители УЕФА.

"Задействованы все подразделения Нацполиции. От взрывотехнических специалистов, до полицейских кавалеристов, кинологов, в том числе патрульных", – отметил Александр Фацевич, заместитель председателя национального полиции Украины.

Только на стадионе будет работать почти 4 тыс. полицейских.

Напомним, перед финалом Лиги чемпионов УЕФА в Киеве цены на посуточную аренду недвижимости стали исчисляться в тысячах евро за сутки. Из-за этого киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало официальный мониторинг гостиниц, а неравнодушные жители города стали приглашать иностранцев на бесплатные ночевки.