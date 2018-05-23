Как переселенцу оформить загранпаспорт в Киеве

Переселенцы интересуются, как получить загранпаспорт.

"Вместе с сестрой переехали из Крыма, живем на съемной квартире в Киеве. Ранее загранпаспортов у нас не было, но теперь хотим сделать. Какие документы нужно предоставить для этого, учитывая, что я регистрировался как беженец, а сестра — нет?", — спрашивает Александр Шило.

"У каждого переселенца есть соответствующая справка. Они стоят на учете и получают социальные выплаты от государства. Чтобы оформить загранпаспорт, переселенцу нужно обязательно предоставить эту справку, а также паспорт и идентификационный код (по возможности, другие дополнительные документы). В случае если такой справки нет, незарегистрированные переселенцы могут предоставить любые другие подтверждающие личность документы: к примеру, свидетельство о рождении, аттестат об окончании школы или университетский диплом. Это даст возможность идентифицировать и перепроверить его личность. Сейчас загранпаспорт делают в нескольких местах: в центре предоставления админуслуг (при РГА), в отделениях государственной миграционной службы, ГП "Документ", – ответил Владимир Полищук, пресс-секретарь ГП "Документ".

Напомним, паспорт гражданина Украины для поездок за границу оказался самым ценным среди всех стран бывшего Советского Союза – в международном рейтинге украинский загранпаспорт оказался на 44-м месте. Об этом говорится в публикации составителя "Индекса паспортов"– компании Henley&Partnerts.

Украинский взлетел в списке на 14 мест и, благодаря возможности посещать без виз 144 страны мира, опередил на четыре позиции ближайших соперников из бывшего СССР – Россию и Молдову, которые делят второе место.

Ранее мы сообщали, что одесситы продолжают стоять в очередях на оформление биометрических загранпаспортов. Желающих получить документ в Южной Пальмире принимают в трех учреждениях и их филиалах: городском центре админуслуг, миграционной службе и подразделениях государственного предприятия "Документ".