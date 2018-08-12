Как в Европе: в Киеве запускают необычный сервис по аренде велосипедов

Сегодня, 10:18

Арендовать велосипеды можно будет на 30 станциях по всему городу, а заплатить — со смартфона

Специальные велики из Германии. Фото: nextbike.ua
Специальные велики из Германии. Фото: nextbike.ua

С 15 августа в Киеве заработает популярный во всем мире сервис по прокату велосипедов под названием "Байк шеринг". Взять в аренду двухколесного друга на время можно будет в 30 разных местах по всему городу. Как объясняют в КГГА, сейчас идут последние приготовления перед стартом проекта. Официальные станции, обозначенные на асфальте синей разметкой, уже появились по ул. Крещатик, на Подоле, у метро "Осокорки", "Позняки", "Харьковская", но велосипедов на них пока нет. Они, кстати, будут из Германии.

ПРАВИЛА И ШТРАФЫ. Чтобы арендовать велик, нужно будет установить спецприложение на мобильный, оплатить поездку (банковской картой или через терминал), сканировать QR-код на байке для разблокировки замков, и можно кататься. По завершении поездки велосипед нужно будет припарковать на одной из ближайших станций. Первые 30 минут — бесплатно, а дальше каждые полчаса езды — 30 грн.

Также можно будет приобрести месячный или сезонный абонементы на поездки (до 1 декабря). Обойдутся они в 399 и 899 грн. Тех, кто нарушит правила пользования "Байк шерингом", обещают штрафовать, например, оставить велик за городом — 1000 грн, а его невозврат — 15 тыс. грн.

"Велосипед будет очень трудно украсть, ведь он оснащен GPS-навигатором и системой дистанционной блокировки. К тому же на него нанесена спецмаркировка, которую легко узнать", — говорит замдиректора департамента транспорта КГГА Дмитрий Рахматуллин.

Нести ответственность за техсостояние велика также будет его арендатор.

Кроме того, в городе за счет инвестора планируют обустроить пять перехватывающих велопунктов, где можно будет не только взять транспорт напрокат и получить техпомощь, но и временно хранить свой велосипед. Появиться они могут возле метро "Минская", в парке Дружбы народов, по ул. Тронька, на просп. Глушкова, 1, и на пересечении проспектов Григоренко и Бажана. Ориентировочная стоимость их обустройства — около 4 млн грн.

КАК У НИХ. В ЕС система "Байк шеринга" популярна давно. Крупнейшая в Париже с тысячами станций, действует с 2007 года. В день услугами проката пользуются до 150 тыс. человек. Стоит день проката 2 евро в день (62 грн), но есть система скидок. Кстати, там с началом внедрения проекта было украдено и разбито около 21 тыс. велосипедов.

Ранее мы писали о том, что велосипед в украинской столице постепенно превращается в полноценный транспорт. И хотя чаще киевлян на двухколесниках можно увидеть в городе на прогулках в выходные, многие также пересаживаются на велосипед и в будни, чтобы добраться на работу, объезжая пробки.

Между тем, многие велосипедисты жалуются, что пообедать во время велопрогулки – "задача со звездочкой": столичные общепиты не всегда готовы обслужить посетителей с личным транспортом. Да и с перевозом "байка" в городском транспорте иногда возникают проблемы. Команда "Сегодня" решила проверить, в чем причина, и провела эксперимент, отправившись с велосипедом в кафе и трамвай.

Напомним, даже если у вас нет своего двухколесника – его можно взять напрокат, в столице есть немало точек с разными условиями и стоимостью аренды. Также можно одолжить велосипед возле зеленых зон, которые пользуются популярностью среди любителей велопрогулок. Мы собрали список точек проката велосипедов возле мест на природе и в городе, где можно безопасно и приятно покататься.
Киев, штрафы, КГГА, велосипед, правила, система, поездки, байк
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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