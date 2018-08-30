Как вернуть забытый в такси телефон: киевлянин рассказал любопытную историю

В Киеве таксист в дороге ограбил клиентку, пока она спала в машине. В Запорожье девушка дала подержать телефон водителю, а тот поехал с ним прочь. А у героя нашего следующего сюжета водитель такси требовал за возвращение "мобилки" деньги.

Владислав стал жертвой таксиста. По дороге домой случайно оставил в машине мобильный. Парень утверждает: водитель присвоил его телефон.

"Приехали мы домой. Я поднялся домой, начал собираться идти гулять с собакой и понимаю, что мне нужно достать телефон, чтобы заплатить за воду. И я понимаю, что телефона нет. Взял у супруги телефон и позвонил себе – телефон уже выключен", – рассказал он.

Парень сразу написал письмо перевозчику. Офиса в Киеве компания не имеет – заказ принимает через Интернет, но там не смогли помочь.

Но наш герой вышел на таксиста сам. Его имя и фамилию установил благодаря программе, по которой заказывал авто, и соцсетям.

"Самый простой метод в наше время – это найти его в Facebook. Вообще у этого водителя на странице сразу же есть его номер телефона, далеко ходить не нужно было", -говорит Владислав.

Правда, телефон водителя был выключен. Но Владислав разместил пост на своей странице с просьбой помочь найти перевозчика. И уже через считанные часы тот предложил вернуть телефон. За деньги.

"Он говорит: Нет, нет, нет, подождите, а как же благодарность? Давайте мне какую-то благодарность. Сколько вы готовы заплатить за это?". Я уже понял, что разговаривать с ним на тех эмоциях, на которых мне хочется, у меня с ним не получится, и я говорю: "Давайте я заплачу 2 тис гривен", – рассказал киевлянин.

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В итоге водитель согласился с такой суммой и договорились о встрече. Однако во время встречи он не ожидал, что его записывают на камеру.

Водитель: "Мы с вами о чем-то договаривались, вы будете выполнять свой договор?".

Владислав: "В смысле? Денег вам платить? Подождите".

Водитель: "Я не хочу ничего ждать". Увидев камеру, он отдал телефон и убежал.

Владелец одной из столичных компаний-перевозчиков говорит: такое возможно только в интернет-сервисах. Они никакой ответственности за водителей не несут, в отличие от традиционных служб такси.

"Если водитель находит потерянную вещь, в первую очередь он в этот же момент связывается с диспетчерской службой, сообщает диспетчеру. Диспетчер держит этот вопрос на контроле, пробует, в первую очередь, связаться с клиентом, который был по последнему заказу", – рассказал владелец одной из компаний такси Александр Круликовский.

Как сообщалось, на днях в Ровно таксист стрелял в пассажира. Конфликт, который возник между водителем такси и двумя его пассажирами, перерос в драку. В итоге водитель в ход пустил оружие.

Также недавно в соцсетях появилось сообщение, что в Киеве таксист избил пассажирку. Как написал заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив, жену его друга побил водитель Uber.