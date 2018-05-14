ФОТОФАКТ. Как выглядит новая лавочка-"великан" из Голосеевского парка

В Голосеевском парке появился необычный арт-объект — гигантская расписная лавочка. Высота скамейки-великана составляет 2,5 метра, а ширина — 5 метров, так что при желании на ней может уместиться больше десятка людей! Весит конструкция более полутора тонн.

Как сообщают в "Киевзеленстрое", уникальную скамью установили на берегу озера, которое назвали "Голосеевским моречком". На лавочку можно взобраться с помощью специальных ступеней из бревен и наслаждаться, сидя на ней, неповторимой красотой природы.

"Для изготовления скамьи не уничтожили ни одного дерева: ее смастерили из досок сухостоя", — рассказал заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Заруба.

Над ярким художественным оформлением лавки работала целая группа мастеров: Юрий Денисенко, Михаил Денисенко, Евгения Глинская. Конструкцию украсили "мультяшными" изображениями животных, рыб, птиц и растений.

Ранее мы писали о том, как установить скамейку у дома в Киеве.

Напомним, в 2016 году вандалы полностью разбили "лавочку для амбициозных", которая была установлена у памятного знака Магдебургскому праву.