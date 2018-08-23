Как выглядит новый "островок безопасности" на улице Грушевского

На ул. Михаила Грушевского дорожники завершили работы по устройству островка безопасности для пешеходов, сообщает "Киевавтодор". Теперь пешеходы могут комфортно пересекать проезжую часть.

"На подходах к переходу установили тактильную плитку для лучшего ориентирования людей с недостатками зрения в городской среде и недопущения случайного выхода на проезжую часть", – рассказали в дорожной корпорации.

Фото: Киевавтодор

Эта инновация реализована в рамках общественного проекта № 887 "Безопасные переходы с островками безопасности", что является хорошим примером сотрудничества общественности и дорожников, отметили в "Киевавтодоре".

Фото: Киевавтодор

Напомним, в декабре 2017 года Центр Развития Города представил первую в своем роде карту опасных пешеходных переходов по районам столицы. "В каждом из районов мы опрашивали жителей, какие из переходов они считают наиболее опасными. Кроме этого, мы осматривали переходы, обращали внимание на состояние дорожного покрытия и наличие нужных дорожных знаков, определяли уровень видимости потенциальных переходов для водителей, и тому подобное", – говорится в сообщении ЦРГ в Facebook.

В результате активисты собрали более 200 адресов переходов, которые киевляне считают наиболее опасными и рискованными.

Также мы сообщали, что на ул. Александра Архипенко в Оболонском районе Киева появился первый в столице новейшей островок безопасности.